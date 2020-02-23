підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
23 лютого 2020, неділя, 15:10 5
Силові структури 2020-02-23T16:42:49+02:00
Українські Новини
Директора Шосткинського заводу "Зірка" спіймали на хабарі у $5 тисяч

Директора Шосткинського заводу "Зірка" спіймали на хабарі у $5 тисяч

Ольга Фандорина
Корупція, Укроборонпром, Хабар, Корупція в
"Укроборонпром". Фото: ukroboronprom.com.ua

Військова прокуратура затримала директора казенного підприємства "Шосткинський казенний завод "Зірка"(Сумська область) за підозрою в одержанні хабара в розмірі 5 тис. доларів за оренду приміщень заводу.

Про це сказано в повідомленні пресслужби військової прокуратури Центрального регіону України, передають Українські Новини.

"21 лютого задокументований факт отримання неправомірної вигоди в розмірі 5 тис. доларів директором казенного підприємства "Шосткинський казенний завод "Зірка"... Вказану суму чиновник одержав за укладання договору зберігання майна і надалі - укладання договору оренди нежитлового приміщення, яке розташоване на території заводу, що входить до складу ДК "Укроборонпром", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, підозрюваного затримано, неправомірну вигоду вилучено, йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу.

Того самого дня суд застосував до затриманого запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Санкція ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

Як повідомляли Українські Новини, в липні 2018 року Кабінет Міністрів передав частину майна Шосткинського державного заводу "Зірка" від державного концерну "Укроборонпрому" в управління Міністерству внутрішніх справ.

Завод "Зірка" - найстаріший завод українського оборонно-промислового комплексу, його було засновано в 1739 році.

"Укроборонпром" створено в грудні 2010 року, до його складу входить понад 120 підприємств військово-промислового комплексу.

Також зі зміною керівництва "Укроборонпрому" завод у Шостці почав платити за гумові трубки втричі дорожче.

Відомо, що старшого прокурора САП усунули від розслідування розкрадань в "Укроборонпромі".

Більше новин про: Корупція Укроборонпром Хабар Корупція в "Укроборонпромі"

У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, - МОЗ
На півночі Італії через спалах коронвірусу обмежили пересування у п'яти регіонах
Новини
Директора Шосткинського заводу "Зірка" спіймали на хабарі у $5 тисяч 15:10
В Італії закрили на карантин 12 міст 14:42
Скалецька буде контактувати з евакуйованими тільки з дозволу епідеміологів 14:13
ДТП у Миколаївській області з маршруткою. Фото: поліція
У Миколаєві фура зіткнулася з маршруткою, 10 осіб госпіталізовано 13:55
Смертельна аварія під Дніпром. Фото: ДСНС
У Дніпропетровській області в серйозній аварії загинув 40-річний водій Cherry 13:10
більше новин
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, - МОЗ 12:45
ПП в будинку Кожари під Києвом. Фото Інформатор
Під Києвом у будинку екс-глави МЗС Кожари від кулі загинув чоловік 08:45
Харківський аеропорт підтримав ініціативу Мінінфраструктури щодо встановлення єдиної ставки тарифу за аеронавігаційне обслуговування 18:50
В Італії закрили на карантин 12 міст 14:42
СБУ і Генпрокуратура підозрюють керівницю київського ДАБІ Оксану Попович в махінаціях, — ЗМІ 19:21
більше новин
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, - МОЗ 12:45
Через ситуацію з евакуацією з Уханя тернопільський губернатор йде у відставку 15:24
коронавірус. Карта. Скріншот: https://www.healthmap.org/wuhan/
Від коронавірусу померли вже 2360 людей: в США готуються до закриття шкіл та підприємств 09:24
Україна за потреби організує ще одну евакуацію українців з Уханя, - МВС 08:25
На півночі Італії через спалах коронвірусу обмежили пересування у п'яти регіонах 11:00
більше новин
Україну накриють дощі та пориви вітру до 40 м/с: синоптики попередили про небезпечну погоду
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok