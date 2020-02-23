Директора Шосткинського заводу "Зірка" спіймали на хабарі у $5 тисяч

Військова прокуратура затримала директора казенного підприємства "Шосткинський казенний завод "Зірка"(Сумська область) за підозрою в одержанні хабара в розмірі 5 тис. доларів за оренду приміщень заводу.

Про це сказано в повідомленні пресслужби військової прокуратури Центрального регіону України, передають Українські Новини.

"21 лютого задокументований факт отримання неправомірної вигоди в розмірі 5 тис. доларів директором казенного підприємства "Шосткинський казенний завод "Зірка"... Вказану суму чиновник одержав за укладання договору зберігання майна і надалі - укладання договору оренди нежитлового приміщення, яке розташоване на території заводу, що входить до складу ДК "Укроборонпром", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, підозрюваного затримано, неправомірну вигоду вилучено, йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу.

Того самого дня суд застосував до затриманого запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Санкція ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

Як повідомляли Українські Новини, в липні 2018 року Кабінет Міністрів передав частину майна Шосткинського державного заводу "Зірка" від державного концерну "Укроборонпрому" в управління Міністерству внутрішніх справ.

Завод "Зірка" - найстаріший завод українського оборонно-промислового комплексу, його було засновано в 1739 році.

"Укроборонпром" створено в грудні 2010 року, до його складу входить понад 120 підприємств військово-промислового комплексу.

Також зі зміною керівництва "Укроборонпрому" завод у Шостці почав платити за гумові трубки втричі дорожче.

Відомо, що старшого прокурора САП усунули від розслідування розкрадань в "Укроборонпромі".