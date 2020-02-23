У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, - МОЗ

У іноземки, яка була евакуйована з Уханя і знаходиться на 14-денній обсервації в Нових Санжарах, відбулося загострення хронічної гастроентерологічної хвороби. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ.

Так, за даними заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, ввечері 22 лютого в іноземної громадянки з'явилася біль в животі.

Після огляду медичними працівниками було встановлено попередній діагноз. Пізніше в обсервацію прибула екстрена допомога з фахівцями, які провели огляд пацієнта.

"Лікарі прибули з пересувним апаратом для проведення ультразвукової діагностики та зі спеціальними контейнерами для забору проб. Полтавські медики спрацювали оперативно. Зайшли, здійснили медичний огляд і вийшли з приміщення обсерватора з дотриманням усіх санітарних норм", - повідомив він.

Також зазначається, що лікарі склали план лікування, призначили дієтичне меню і залишили на спостереження в обсервації.

"Зараз евакуйована почуває себе добре. Наголошуємо, що ніяких ознак гострих респіраторних захворювань немає. Інші евакуйовані пасажири, члени екіпажу та супроводжуючі особи почувають себе добре. Вони також не мають жодних ознак гострих респіраторних захворювань", - зазначили в МОЗ.

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