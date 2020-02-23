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  • ЗМІ ілюструють перебування Скалецької у Нових Санжарах старим фото з Рівного, - працівник ОДА
23 лютого 2020, неділя, 10:08 275
Політика 2020-02-23T10:21:52+02:00
Українські Новини
ЗМІ ілюструють перебування Скалецької у Нових Санжарах старим фото з Рівного, - працівник ОДА

ЗМІ ілюструють перебування Скалецької у Нових Санжарах старим фото з Рівного, - працівник ОДА

Анна Рудык

Деякі українські ЗМІ та блогери ілюструють новини із Нових Санжар про очільницю МОЗ Зоряну Скалецьку старими фото, зробленими 16 січня у Рівненській обласній клінічній лікарні. Про на своїй сторінці у Facebook написав працівник Рівненської ОДА Сергій Подолін.

Мова йде про фото, де керівниця МОЗ одягнена в хірургічний шолом. Зокрема, новину про ситуацію в Нових Санжарах з такою ілюстрацією опублікувала "Українська Правда".

"Нагадаю, 16 січня під час робочого візиту до Рівного міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, оглядаючи можливості нашого обласного закладу, приміряла хірургічний шолом хірурга surgical helmet. Він застосовується для оперативних втручань, які потребують найвищого рівня стерильності в ортопедії. Завдяки йому мінімізується контакт видихуваного хірургом повітря з раною пацієнта, а очі лікаря захищені від біологічних рідин хворого. Саме в цьому хірургічному шоломі на фото Зоряна Скалецька. У Рівному, не в Нових Санжарах. Ця інформація в першу чергу для ЗМІ та блогерів, які ілюструють дописи про коронавірус даною світлиною, та для їхніх читачів", - написав Подолін.
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