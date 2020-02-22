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22 лютого 2020, субота, 17:19 196
Кабмін 2020-02-22T17:25:20+02:00
Українські Новини
Скалецька спростувала фейки про те, що вона нібито виїжджала із Нових Санжар

Скалецька спростувала фейки про те, що вона нібито виїжджала із Нових Санжар

Ярина Вацяк

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька спростувала інформаційні фейки про те, що вона нібито покидала територію санаторію "Нові Санжари". У своєму Facebook вона опублікувала відео з місця обсервації і розповіла, що перебуває там з обіду п'ятниці, нікуди не виходячи.

"Вчора була дуже зайнята, не було часу дивитись новини і читати соцмережі. Зробила це сьогодні і, чесно кажучи, була дуже здивована. Поважні журналісти, політики та інші люди розповідають, як "Скалецька зайшла до інфікованих, потім полетіла у Київ, заразила там усіх і знову повернулася в Санжари", - зазначила міністр охорони здоров'я.

Скалецька пояснила, що прибула у селище Нові Санжари у четвер, 20 лютого, ввечері разом з прем’єр-міністром. Ніч і першу половину наступного дня вона провела в Полтавській області, перевіряючи готовність медзакладів до будь-якого розвитку подій.

"Лише після цього вдень у п’ятницю, 21 лютого, я зайшла на територію санаторію "Нові Санжари", де зараз перебуваю і звідки зможу вийти лише разом зі всіма", - повідомила міністр.

Вона закликала не розповсюджувати фейки та не сіяти паніку, адже "інформаційна гігієна є не менш важливою, ніж санітарна".
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