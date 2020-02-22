Скалецька спростувала фейки про те, що вона нібито виїжджала із Нових Санжар

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька спростувала інформаційні фейки про те, що вона нібито покидала територію санаторію "Нові Санжари". У своєму Facebook вона опублікувала відео з місця обсервації і розповіла, що перебуває там з обіду п'ятниці, нікуди не виходячи.

"Вчора була дуже зайнята, не було часу дивитись новини і читати соцмережі. Зробила це сьогодні і, чесно кажучи, була дуже здивована. Поважні журналісти, політики та інші люди розповідають, як "Скалецька зайшла до інфікованих, потім полетіла у Київ, заразила там усіх і знову повернулася в Санжари", - зазначила міністр охорони здоров'я.

Скалецька пояснила, що прибула у селище Нові Санжари у четвер, 20 лютого, ввечері разом з прем’єр-міністром. Ніч і першу половину наступного дня вона провела в Полтавській області, перевіряючи готовність медзакладів до будь-якого розвитку подій.

"Лише після цього вдень у п’ятницю, 21 лютого, я зайшла на територію санаторію "Нові Санжари", де зараз перебуваю і звідки зможу вийти лише разом зі всіма", - повідомила міністр.

Вона закликала не розповсюджувати фейки та не сіяти паніку, адже "інформаційна гігієна є не менш важливою, ніж санітарна".