Фонд Ріната Ахметова забезпечить евакуйованих із Китаю предметами першої необхідності

Фонд Ріната Ахметова допоможе евакуйованим з Китаю. Це особисте рішення Засновника Фонду – Ріната Ахметова.

Визначення потреб у частині медичного забезпечення Фонд координує з Центром громадського здоров’я МОЗ України.

Так, Фонд Ріната Ахметова готовий забезпечити людей, які два тижні перебуватимуть в обсервації в Нових Санжарах, тестами для виявлення короновіруса, а лікарів і персонал – одноразовими захисними медичними костюмами.

Інформацію про те, що необхідно насамперед, Фонд також отримує безпосередньо з місця події – із санаторію "Нові Санжари".

Серед ізольованих перебуває кореспондент телеканалу "Україна" Олександр Махов – єдиний журналіст, який супроводжував у польоті евакуйованих із Китаю й зараз живе з ними в зоні карантину.

"Найближчим часом у Нові Санжари ми доставимо пледи, засоби особистої гігієни і одяг", – сказала Ірина Блажан, директор програм Фонду.

Фонд організовує лінію психологічної допомоги, куди зможуть звертатися наші співгромадяни, що перебувають у зоні карантину, та їхні родичі за номером 0800509001.

Фонд Ріната Ахметова завжди надає допомогу тим, хто її особливо потребує, і надає саме те, що передусім потрібно людям. У наданні допомоги евакуйованим з Китаю співгромадянам Фонд об’єднав зусилля з ФК "Шахтар".