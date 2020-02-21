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21 лютого 2020, пʼятниця, 18:50 271
Суспільство 2020-02-21T18:57:56+02:00
Українські Новини
Харківський аеропорт підтримав ініціативу Мінінфраструктури щодо встановлення єдиної ставки тарифу за аеронаві

Харківський аеропорт підтримав ініціативу Мінінфраструктури щодо встановлення єдиної ставки тарифу за аеронавігаційне обслуговування

Елена Новикова

Керівництво та колектив Міжнародного аеропорту "Харків" виступили з підтримкою ініціативи Міністерства інфраструктури України про встановлення єдиної ставки оплати за аеронавігаційне обслуговування польотів на підході та в районі аеропортів.

Про це повідомила пресслужба Міжнародного аеропорту "Харків", на сайті якого оприлюднено відповідну заяву.

"Нерівні ставки на аеронавігацію обурюють всі аеропорти, оскільки це негативно позначається на їх привабливості для авіаперевізників, а значить господарської діяльності та розвитку, — сказано в заяві Міжнародного аеропорту "Харків", в якому він звертає увагу на відповідні висновки Антимонопольного комітету України, що вимагає реакції органів регулювання авіаційної галузі України.

З червня 2019 року діє наказ Мінінфраструктури, згідно з яким розмір ставки збору за аеронавігаційне обслуговування для Міжнародного аеропорту "Бориспіль" встановлено в розмірі 211 євро, в той час як всі інші аеропорти України сплачують у два рази більше — 411 євро. Таким чином, одному аеропорту надані неринкові преференції та пільги, які дискримінують інші аеропорти.

"Держава не може ставити регіональні аеропорти в настільки нерівні умови. Це суперечить прийнятим у світі норм, зокрема принципам впливових міжнародних авіаційних організацій ІКАО та Євроконтролю щодо формування ставок плати за аеронавігаційне обслуговування", — сказано в заяві Міжнародного аеропорту "Харків" на підтримку ініціативи Мінінфраструктури про встановлення нових справедливих ставок збору.

Галузеве об'єднання Асоціація "Аеропорти України", а також ряд аеропортів ще з вересня 2019 року домагаються уніфікації ставок збору та вимагають скасування наказу Мінінфраструктури №415, оскільки він порушує ринкову конкуренцію і гальмує розвиток інших аеропортів України.
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