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21 лютого 2020, пʼятниця, 17:42 3
Силові структури 2020-02-21T17:48:56+02:00
Українські Новини
Міноборони планує закупити 3 тис. ракетних комплексів на 2,4 млрд гривень

Міноборони планує закупити 3 тис. ракетних комплексів на 2,4 млрд гривень

Елизавета Кесельман
Міноборони, Закупка зброї, Ракета, ракетні комплекси
Ракета
Ракета "Вільха". Фото: РНБО

Міністерство оборони планує закупити близько 3 тис. ракетних комплексів та ракет до них на суму 2,4 млрд гривень. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міноборони, передають Українські Новини.

Наголошується, що в 2020 році фінансування ракетної програми було збільшено на 300 млн гривень.

Також повідомляється, що Міноборони спланувало фінансування комплексів "Нептун" і "Вільха" в повному обсязі, а також завершило розробку з проведення їх випробувань.

Також продовжується виконання програми створення багатофункціонального ракетного комплексу (БФРК) згідно з дорученням Президента Володимира Зеленського, її концепція в даний час проходить зовнішнє узгодження.

Згідно прийнятому 18 лютого Радою національної безпеки і оборони державним оборонним замовленням (ГОЗ) на 2020 рік, передбачені заходи на загальну суму 21,25 млрд гривень.

Пріоритетними значаться розробка і поставка протикорабельного ракетного комплексу "Нептун", модернізація фрегата "Гетьман Сагайдачний", катерів типу Island, постачання вертольотів, бойових броньованих машин, відновлення державної цільової програми "Корвет" для військово-морських сил.

Для військ протиповітряної оборони планується відновлення зенітних ракетних комплексів, поставка радіолокаційних станцій, розгортання комплексів засобів автоматизованої системи управління авіацією та протиповітряною обороною.

Також Міноборони має намір продовжити поставки модернізованих літаків типу МіГ-29, Су-27, Су-25 для тактичної авіації.

Для сухопутних військ планується розробка і поставка нових зразків ракетного та артилерійського озброєння, боєприпасів, бронетехніки, автомобільної техніки, вертольотів, безпілотних авіаційних комплексів, станцій радіоелектронної боротьби, снайперського озброєння.

Підкреслюється, що державне оборонне замовлення формується за пріоритетним потребам військ, на основі нормативно-правової бази в цій сфері, з урахуванням можливостей оборонно-промислового комплексу та в межах виділених обсягів фінансування.

Як повідомляли Українські Новини, 18 лютого РНБО затвердила держоборонзамовлення на 2020-2022 років.

Згідно з прийнятим документом Кабінетом Міністрів на виконання держзамовлення передбачено фінансування в сумі 25,848 млрд гривень.

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