Півкіло макулатури без жодної конкретики, – Бойко про звіт Гончарука

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко, коментуючи результати виконання Програми діяльності уряду в 2019 році, назвав звіт прем'єр-міністра Олексія Гончарука "півкіло макулатури без всякої конкретики".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Бойко зазначив, що економічна політика Кабінету Міністрів абсолютно провальна.

"Звіт уряду – це не більше ніж яскраві гасла. Це просто півкіло макулатури без жодної конкретики. Повністю провалена політика з підтримки підприємств, реального сектору економіки. Промислове виробництво щомісяця падає на 5-6%. А це втрата робочих місць. Лише за останні 3 місяці 2019 року, за даними Федерації роботодавців України, ми втратили 170 тис. робочих місць. Країна в боргах – на сьогодні сума сукупного держборгу сягнула 1 трлн 998,3 млрд гривень. Людям заборгували по зарплатах 3 млрд гривень, борги за ЖК-послуги перевищили 63 млрд (гривень)", – підкреслив опозиційний політик.

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Дуже показово і те, що навіть зібрати до купи цей звіт в уряді не було кому, зазначив він. Цим займалась стороння приватна структура.

"Уряд заплатив 84 тис. гривень за підготовку власного звіту. Значна частина коштів пішла на тези, які озвучив прем’єр-міністр. Те, що апарат Кабінету Міністрів не може професійно підгодовувати звіт і для цього наймають якусь контору – це просто якась фантасмагорія", – сказав Юрій Бойко.

"Єдиний вихід – це відставка цього уряду", – резюмував співголова фракції ОПЗЖ.

Нагадаємо, фракція ОПЗЖ внесла проект постанови №2770, який позбавляє уряд імунітету. Також опозиція зареєструвала проект постанови про визнання звіту Кабінету Міністрів про хід і результати виконання Програми діяльності уряду у 2019 році незадовільним.