Міжнародний комерційний арбітраж суд в Києві може виконувати роль основного майданчика для розгляду інвестиційних спорів

Міжнародний комерційний арбітраж суд при Торгово-промисловій палаті України може виконувати роль основного майданчика для розгляду інвестиційних спорів. Про це сказав президент ТПП Геннадій Чижиков під час форуму LevelUp Ukraine 2020.

"За останні п'ять років міжнародний арбітраж при Торгово-промисловій палаті України розглянув близько трьох тисяч справ. Приблизно таку ж кількість справ за той же період розглянув Лондонський арбітраж. Сьогодні рішення українського арбітражного суду визнають і виконують в 110 країнах світу. Ми інформували уряд про те, що український міжнародний арбітраж за 25 років роботи став одним з найбільш авторитетних в Європі", – сказав Геннадій Чижиков.

Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті очолює Микола Селівон, голова Конституційного суду України в 2002-2005 роках. Рішення по 65% справ суд приймає протягом трьох місяців. Для розгляду справ залучають більше 120 арбітрів з 35 країн світу, 60% юристів – фахівці з інших країн.