Голова "Нашого краю" на Миколаївщині Кормишкін заявив про підготовку у нього обшуків по команді губернатора Ст

Голова Миколаївської обласної організації партії "Наш край" і депутат Миколаївської обласної ради Юрій Кормишкін повідомив про підготовку обшуків у нього вдома і на його підприємствах за вказівкою губернатора Стадником. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами Юрія Кормишкін, Олександр Стадник разом з Олександром Заітовим, виконуючим обов'язки першого заступника начальника ГУ ДФС в області, скористалися своїми зв'язками в Києві і організували кілька кримінальних справ щодо підприємств, де він є кінцевим бенефіціаром.

"Зараз я вже точно знаю про те, що у мене вдома і на моїх підприємствах готуються обшуки. Влада нова – методи старі. Але що я хочу сказати. У нас є досвід 2004, 2013 і 2019 років, коли змели владу через таке ставлення до бізнесу: людей заганяли в жорстокі рамки, країна почала втрачати поняття демократії. Зметуть і вас через таких як Стадник. Якщо ви будете закривати заводи, приходити з агресією до людей, які платять податки і вас же утримують", – заявив Юрій Кормишкін.

Також, він звернувся до голови Миколаївської ОДА з пропозицією особисто провести у нього обшук.

"Чекаю вас разом з вашими друзями з Києва в гості. Пропоную не ховатися за рішеннями Печерського суду, а особисто провести обшук у мене вдома. З чотирма дітьми і дружиною із задоволенням пригощу вас чаєм і нагодую бутербродами. Мені не звикати. Але я не розумію, що ви хочете знайти?" – зазначив Юрій Кормишкін.

За його словами, губернатор як колишній податківець знайшов спосіб пролобіювати призначення своєї людини на посаду заступника начальника ГУ ДФС до Миколаєва для вирішення своїх питань, і з ним сказали розібратися в першу чергу.

На завершення свого поста у Facebook, Юрій Кормишкін звернувся до Президента Володимира Зеленського.

"Шановний, Володимир Олександрович Зеленський, ви хочете, щоб такі люди представляли вас на місцях? Жоден губернатор Миколаївщини собі такого не дозволяв. Спостерігаю і чекаю. Далі буде".