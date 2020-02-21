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  • Голова "Нашого краю" на Миколаївщині Кормишкін заявив про підготовку у нього обшуків по команді губернатора Стадника
21 лютого 2020, пʼятниця, 16:10 314
Політика 2020-02-21T16:11:09+02:00
Українські Новини
Голова "Нашого краю" на Миколаївщині Кормишкін заявив про підготовку у нього обшуків по команді губернатора Ст

Голова "Нашого краю" на Миколаївщині Кормишкін заявив про підготовку у нього обшуків по команді губернатора Стадника

Валерия Драгомирова
Юрій Кормишкін. Фото: Facebook/Юрій Кормишкін
Юрій Кормишкін. Фото: Facebook/Юрій Кормишкін

Голова Миколаївської обласної організації партії "Наш край" і депутат Миколаївської обласної ради Юрій Кормишкін повідомив про підготовку обшуків у нього вдома і на його підприємствах за вказівкою губернатора Стадником. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами Юрія Кормишкін, Олександр Стадник разом з Олександром Заітовим, виконуючим обов'язки першого заступника начальника ГУ ДФС в області, скористалися своїми зв'язками в Києві і організували кілька кримінальних справ щодо підприємств, де він є кінцевим бенефіціаром.

"Зараз я вже точно знаю про те, що у мене вдома і на моїх підприємствах готуються обшуки. Влада нова – методи старі. Але що я хочу сказати. У нас є досвід 2004, 2013 і 2019 років, коли змели владу через таке ставлення до бізнесу: людей заганяли в жорстокі рамки, країна почала втрачати поняття демократії. Зметуть і вас через таких як Стадник. Якщо ви будете закривати заводи, приходити з агресією до людей, які платять податки і вас же утримують", – заявив Юрій Кормишкін.

Також, він звернувся до голови Миколаївської ОДА з пропозицією особисто провести у нього обшук.

"Чекаю вас разом з вашими друзями з Києва в гості. Пропоную не ховатися за рішеннями Печерського суду, а особисто провести обшук у мене вдома. З чотирма дітьми і дружиною із задоволенням пригощу вас чаєм і нагодую бутербродами. Мені не звикати. Але я не розумію, що ви хочете знайти?" – зазначив Юрій Кормишкін.

За його словами, губернатор як колишній податківець знайшов спосіб пролобіювати призначення своєї людини на посаду заступника начальника ГУ ДФС до Миколаєва для вирішення своїх питань, і з ним сказали розібратися в першу чергу.

На завершення свого поста у Facebook, Юрій Кормишкін звернувся до Президента Володимира Зеленського.

"Шановний, Володимир Олександрович Зеленський, ви хочете, щоб такі люди представляли вас на місцях? Жоден губернатор Миколаївщини собі такого не дозволяв. Спостерігаю і чекаю. Далі буде".

 

 
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