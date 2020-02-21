Після концентрації шахтоуправління "Покровське" "Метінвест" забезпечить мільярдні інвестиції у виробництво коксу, – ЗМІ

Група "Метінвест" готова інвестувати 4 млрд гривень в розвиток Публічної акціонерної компанії "Шахтоуправління (ШУ) "Покровське" після придбання контрольного пакету акцій компанії.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

В матеріалі повідомляється, що після того, як у другій половині 2018 року 24,9% акцій "Покровського" придбав "Метінвест", в розвиток компанії почали інвестувати, що вивело компанію із збиткових у прибуткову.

"700 млн гривень було виділено у 2019 році на закупівлю нового обладнання, в тому числі з'явився новий прохідницький комбайн вітчизняного виробництва, аналогів якому немає в Україні, і кілька нових імпортних очисних комбайнів. Було збільшено штат на 300 фахівців, а середня зарплата зросла на чверть. Ці зміни відгукнулися у фінансовій звітності: замість чистого збитку в 998 млн гривень, отриманого "Покровським" в 2018 році, – чистий прибуток в 925 млн гривень за підсумками 2019 року. Зросли також на 25% відрахування в бюджет – всього близько 1,8 млрд гривень", – повідомляється в матеріалі.

В "Метінвесті" заявили, що готові вкласти ще понад 160 млн доларів (близько 4 млрд гривень) на розробку нового вугільного блоку №11. По суті, анонсується створення нової шахти з прогнозними запасами вугілля в 34 млн тонн, що дозволить вже незабаром відновити його видобуток на максимальному докризовому рівні 8,3 млн тонн. Автор підкреслив, що мова йде про видобуток коксівного вугілля, з яким у нашій країні виникли проблеми після окупації частини Донбасу. Зараз українські металургійні підприємства змушені закуповувати його за кордоном, що призводить до додаткових витрат і, до того ж, нарощує негативне сальдо торгового балансу України.

"Сьогодні "Метінвест" готовий вкладати великі кошти, що в останні 6 років рідкісний випадок, особливо в регіоні настільки близькому до лінії зіткнення. Справа залишається, здавалося б, за малим – дозвіл Антимонопольного комітету на отримання "Метінвестом" контролю над "Покровським". Таке рішення, очевидно, буде в інтересах української економіки, і послужить розвитку регіону", - констатував автор матеріалу.

У другій половині 2018 року "Метінвест" став співвласником ШУ "Покровське". У 2019 році ШУ "Покровське" видобуло 5 млн тонн вугілля, що на 1,02 млн тонн більше, ніж у 2018 році.

В 2019 році Україна імпортувала 0,877 млн тонн коксу та коксівного вугілля на суму 263 млн доларів.