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  • Співак Шнуров піде в Держдуму першим номером від "Партії росту", — росСМИ
21 лютого 2020, пʼятниця, 14:12 14
Політика 2020-02-21T15:15:02+02:00
Українські Новини
Співак Шнуров піде в Держдуму першим номером від "Партії росту", — росСМИ

Співак Шнуров піде в Держдуму першим номером від "Партії росту", — росСМИ

Кира Молчанова
Держдума РФ, Росія, Шнуров, Сергій Шнуров
Сергій Шнуров Фото: Instagram Shnurovs
Сергій Шнуров Фото: Instagram Shnurovs

Російський шоумен Сергій Шнуров, який раніше заявив про розпад групи "Ленінград", вступив в "Партію росту" бізнес-омбудсмена Бориса Титова. Він став "номером один" у партійному списку на виборах до Держдуми.

Про це повідомив ресурс "Відкриті медіа" з посиланням на джерело в Адміністрації президента (АП).

"Життя моє завернуло таким дивним поворотом, помаячило мені у вигляді "Партії росту", і мені здається, що я вам стану в нагоді точно — принаймні, внесу яскраві фарби, буду називати речі своїми іменами" — заявив Сергій Шнуров.

В джерелі стверджують, прийом Шнурова в партію Титова стався за прямою вказівкою АП. При цьому участь шоумена у виборах планувалася давно, але чиновники довго вибирали йому партію.

Наголошується, що раніше про політичні амбіції шоумена писало видання "Медуза", але тоді передбачалося, що Шнуров буде висуватися від однієї з парламентських партій.

Як повідомляли Українські Новини, лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров розлучився зі своєю дружиною Оленою Мозговою, яку він називає Матільдою.

Після цього артист представив свою нову подругу — 27-річну Ольгу Абрамову.

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