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21 лютого 2020, пʼятниця, 13:35 338
Кабмін 2020-02-21T14:30:03+02:00
Українські Новини
Єдиний шлях до успіху України - через інвестиції в людей, людина – головний пріоритет держави, - звіт Гончарук

Єдиний шлях до успіху України - через інвестиції в людей, людина – головний пріоритет держави, - звіт Гончарука

Надежда Комендантова
Олексій Гончарук, КМУ
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Фото: КМУ
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Фото: КМУ

Єдиний шлях до успіху України – через інвестиції. Інвестиції не тільки в економіку, а в першу чергу – в людей. Адже людина – головний пріоритет держави. Про це сказав Олексій Гончарук під час Звіту Уряду в Парламенті про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2019 році.

"Немає окремих досягнень Уряду чи Парламенту. Ми – єдина команда і є спільні досягнення команди Президента Зеленського. Ми почали перезавантаження країни. Більшість з реформ, які ми наразі проводимо, відбуваються в Україні вперше. Це стало можливим, тому що вперше в історії Президент, Парламент і Уряд працюють єдиною командою", — сказав Олексій Гончарук.

Він додав, що за останні півроку спільними зусиллями Уряду, зокрема, вдалось зменшити платіжки на опалення для людей до 30%, запустити програму Доступні кредити "5-7-9%" для малого бізнесу, запустити велику приватизацію збиткових держпідприємств,

Всього за 5 місяців роботи команда Міністерства юстиції знищила системне рейдерство: "Уже ніхто пошепки не переписує в реєстрах власність однієї людини на іншу. Протягом 24 годин ми реагуємо на рейдерство і виключаємо негідників із реєстрів. Уже зараз бачимо, що системного рейдерства немає", — наголосив Прем’єр-міністр.

Уряд також зробив аудит держави — створили єдину інфраструктурну карту України, на яку нанесли понад 111 000 соціально важливих об’єктів. Та почав оцифровувати всю територію країни — вперше в історії України об’єднали всі кадастри.

Провели аудит державних кадастрів природних ресурсів. Уперше в історії України вже об’єднані карти кадастрів. Цієї весни планується зйомка всієї території України. Це дозволить нам проводити інвентаризацію і аналізувати наявні ресурси. Уряд розпочав оцифрування двох пілотних областей — Волинської та Львівської областей за допомогою ортофотопланів.

Провели перші прозорі концесійні конкурси: "В Уряді ми провели прозорі конкурси і вже перші 2 порти мають переможців. Туди зайдуть інвестиції. Це величезний крок до розвитку. Наразі ще 12 об’єктів у нас готові до концесійних конкурсів", — сказав Голова Уряду.

Запустили портал державних послуг ДІЯ — це держава в смартфоні, яка була анонсована. До 2024 року 100% державних послуг мають бути доступними он-лайн.

Уряд продовжує децентралізацію з фокусом на створенні спроможних громад.

"2020 має стати роком початку великої модернізації України. Роком наочних і відчутних змін. Роком Ефективності України", — наголосив Прем’єр-міністр.

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