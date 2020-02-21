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21 лютого 2020, пʼятниця, 13:22 178
Кабмін 2020-02-21T14:45:02+02:00
Українські Новини
Призначають "колишніх"? У Кабміні спалахнув новий кадровий скандал, – ЗМІ

Призначають "колишніх"? У Кабміні спалахнув новий кадровий скандал, – ЗМІ

Петро Стуженко
Ігор Дегнера, Держпраці, Кабмін
Ігор Дегнера. Фото: obozrevatel.com
Ігор Дегнера. Фото: obozrevatel.com

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної служби України з питань праці (Держпраці) Ігор Дегнера, який був призначений на цю посаду в грудні 2019 року, з великою ймовірністю може її очолити на постійній основі. При цьому в самому відомстві кажуть, що за час роботи в системі з 2006 року Дегнера не прийняв жодного корисного рішення, яке б покращило захист працівників. Також він може бути причетний до корупції.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

В матеріалі роблять висновок, що Дегнера ніяких кардинальних змін у підходах до діяльності Держпраці запропонувати не зможе. За даними видання, він перебуває під впливом і контролем свого заступника Віталія Сажієнка.

"Крім того, під час перебування Дегнери на посаді керівника управління з питань трудового законодавства та ініціювання збільшення розміру штрафів, рівень корупції зріс в геометричній прогресії. І є вже випадок корупції в органі при його управлінні на посаді в.о.", – йдеться у публікації.

Також у матеріалі згадують повідомлення від міністра економіки Тимофія Мілованова, який у середині грудня 2019 року заявив, що Держпраці причетна до приховування величезної заборгованості по зарплаті на харківській "Енергосталі".

"Нагадаємо, що призначення на посаду в.о. голови Держпраці Дегнери відбулося за 2 тижні до цього скандалу", – кажуть автори матеріалу.

Як повідомляли ЗМІ, Державне бюро розслідувань (ДБР) зареєструвало заяву проти призначення першим заступником директора ДБР адвоката Олександра Бабікова. Юрист був адвокатом колишнього Президента України Віктора Януковича.

Кабінет Міністрів України тимчасово поклав обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на Марчека Желько.

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