Призначають "колишніх"? У Кабміні спалахнув новий кадровий скандал, – ЗМІ

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної служби України з питань праці (Держпраці) Ігор Дегнера, який був призначений на цю посаду в грудні 2019 року, з великою ймовірністю може її очолити на постійній основі. При цьому в самому відомстві кажуть, що за час роботи в системі з 2006 року Дегнера не прийняв жодного корисного рішення, яке б покращило захист працівників. Також він може бути причетний до корупції.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

В матеріалі роблять висновок, що Дегнера ніяких кардинальних змін у підходах до діяльності Держпраці запропонувати не зможе. За даними видання, він перебуває під впливом і контролем свого заступника Віталія Сажієнка.

"Крім того, під час перебування Дегнери на посаді керівника управління з питань трудового законодавства та ініціювання збільшення розміру штрафів, рівень корупції зріс в геометричній прогресії. І є вже випадок корупції в органі при його управлінні на посаді в.о.", – йдеться у публікації.

Також у матеріалі згадують повідомлення від міністра економіки Тимофія Мілованова, який у середині грудня 2019 року заявив, що Держпраці причетна до приховування величезної заборгованості по зарплаті на харківській "Енергосталі".

"Нагадаємо, що призначення на посаду в.о. голови Держпраці Дегнери відбулося за 2 тижні до цього скандалу", – кажуть автори матеріалу.

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