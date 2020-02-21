Держводагентство може очолити людина з команди Януковича, - ЗМІ

Державне агентство водних ресурсів України може очолити Олексій Кузьменков – соратник колишнього міністра аграрної політики і продовольства, члена Партії регіонів Миколи Присяжнюка, пише Обозреватель.

У 2014 році Кузьменков балотувався до Верховної Ради 8-го скликання від політичної партії "Всеукраїнське аграрне об'єднання "ЗАСТУП".

На парламентських виборах 2014 року партія посіла 11 місце за кількістю голосів виборців (2,65%). За словами журналістів, партію вважали технічної, спрямованої захищати інтереси Присяжнюка.

У квітні 2014 року Генеральна прокуратура України звернулася до суду з проханням обрати запобіжний захід Присяжнюку у вигляді утримання під вартою. Також він був оголошений в розшук.

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