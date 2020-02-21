Суд заочно засудив до 6 років колонії екс-міністра оборони Гриценка за заклики до терактів у Росії, - ТАСС

Другий Західний окружний військовий суд Москви заочно засудив колишнього міністра оборони Анатолія Гриценка до 6 років колонії за заклики до терористичних актів на території Росії.

Про це йдеться в повідомленні російського інформаційного агентства "ТАСС", передають Українські Новини.

"Суд, вислухавши думки сторін, визнав винним Гриценка ч. 2 ст. 205.2 КК РФ (заклики до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації з використанням засобів масової інформації) та постановив призначити йому заочне покарання у вигляді шести років колонії загального режиму", - оголосив вирок суддя Данило Логачев.

Раніше Слідчий комітет Росії заочно пред'явив звинувачення Гриценко у закликах до скоєння терактів у залізничних поїздах в РФ.

Як повідомляли Українські Новини, Росія оголосила в розшук екс-міністра оборони України Анатолія Гриценка.

Потім Басманний районний суд Москви (Росія) заочно заарештував колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка.