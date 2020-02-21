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  • За організаторами провокацій у Нових Санжарах стоять бізнес і політичні угруповання, - голова ОДА Синєгубов
21 лютого 2020, пʼятниця, 13:00 248
Політика 2020-02-21T14:45:03+02:00
Українські Новини
За організаторами провокацій у Нових Санжарах стоять бізнес і політичні угруповання, - голова ОДА Синєгубов

За організаторами провокацій у Нових Санжарах стоять бізнес і політичні угруповання, - голова ОДА Синєгубов

Ярина Вацяк
Олег Синєгубов.
Олег Синєгубов.

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов заявив, що за заворушеннями в Нових Санжарах стоять зацікавлені в дестабілізації корупціонери. Про це він заявив на позачерговій сесії Полтавської обласної ради і написав у своєму Facebook, пише "Гордон"

"Мені відомо, що за тими, хто влаштовував провокації в Нових Санжарах, стоять в тому числі і певні бізнес- і політичні угруповання. Вони бояться втратити прибутки, які раніше постійно отримували від корупційних схем. Щоб зберегти свою корупційну ренту, вони перейшли до відвертої дестабілізації, до антидержавної діяльності, яка загрожує національній безпеці. Виконавча влада області та я особисто повністю контролюємо ситуацію і не дамо корупціонерам використовувати необізнаність людей і дестабілізувати ситуацію в області", - підкреслив керівник ОДА.

Пресслужба облдержадміністрації повідомляє, що Синєгубов протягом 20 січня перебував у Нових Санжарах, спілкувався з активістами, які виступали проти перебування пасажирів рейсу з китайського міста Ухань на карантині і обсервації в медичному центрі "Нові Санжари". Під час чергової зустрічі він зазначив, що евакуйовані з Ухані люди здорові, закликав активістів не панікувати, не здійснювати провокацій і не поширювати неправдиву інформацію.

Увечері 20 лютого в селище Нові Санжари Полтавської області приїхали автобуси з громадянами, евакуйованими з китайського міста Ухань - епіцентру поширення коронавірусу SARS-CoV-2.

Жителі Нових Санжар протестують проти поселення евакуйованих в селищі. Між правоохоронцями та місцевими жителями сталися сутички. Під час прибуття колони автобусів з евакуйованими українцями та іноземними громадянами місцеві жителі почали закидати їх і поліцейських камінням, одна людина намагалася автомобілем наїхати на правоохоронців.

У селище прибули міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Держслужби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, прем'єр-міністр Олексій Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
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