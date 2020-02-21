Адвокати Філатова звинувачують місцеве СБУ в підриві авторитету мерії та дестабілізації ситуації в регіоні

Адвокати мерії Дніпра, а також мера міста Бориса Філатова звинувачують управління СБУ в Дніпропетровській області в підриванні авторитету місцевих органів влади і дестабілізації ситуації в регіоні.

Про це вони повідомили на пресконференції, передають Українські Новини.

Зі слів адвоката Олексія Шевчука, СБУ почала поширювати дезінформацію про корумпованість органів влади Дніпра.

Він упевнений, що керівництво СБУ не володіє ситуацією, яка склалася в регіоні.

"За останні два тижні СБУ в регіоні оприлюднила інформацію про заволодіння посадовими особами Дніпровського міськради держкоштами і розкраданні бюджету в Дніпрі. Повноцінна перевірка не проводиться. Це завдає шкоди діловій репутації і відлякує інвесторів у регіоні.

Ми збираємо інформацію про притягнення до відповідальності посадових осіб У СБУ в Дніпропетровській області. Органи місцевого самоврядування і мер особисто подаватимуть позови до СБУ в регіоні", - сказав він.

Він звинуватив голову пресслужби СБУ Дніпра в некомпетентності.

Інший адвокат Костянтин Глоба вважає, що своїми діями СБУ Дніпропетровської області завдає шкоди авторитету місцевої влади.

"Нещодавно СБУ оприлюднила інформацію про те, що посадові особи мерії Дніпра привласнили грошові кошти. При цьому нікому не повідомлено про підозру, нікого не викликано на допит. Крім заяви, нічого немає. Саме цей факт свідчить про безпідставність оприлюдненої інформації", - повідомив адвокат .

Він зазначив, що СБУ дійсно провела обшук в одному з департаментів, але це не має відношення до мерії Дніпра.

Також він додав, що було вилучено документи, проте незабаром повернуто як такі, які не цікавлять СБУ.

На його думку, це говорить про безпідставність заяв СБУ.

"Своїми діями СБУ завдає шкоди Дніпровський міськраді, поширюючи недостовірну інформацію. Ця інформація дестабілізує ситуацію в регіоні. Можна говорити про те, що публікації СБУ підривають авторитет місцевих органів і дестабілізують ситуацію в регіоні", - упевнений він.

Адвокати замовили проведення лінгвістичних експертиз у зв'язку з публікаціями СБУ про місцеву владу Дніпра.

Адвокат Юлія Бєлова повідомила, що захист має намір подати судові позови про захист ділової репутації мерії Дніпра і спростування оприлюдненої інформації.

Президент Володимир Зеленський домовився з мером Дніпра Борисом Філатовим про те, що мер подасть у відставку в разі зриву терміну відкриття Нового мосту після реконструкції 14 вересня 2019 року. 7 вересня Дніпро достроково відкрив Новий міст після реконструкції.