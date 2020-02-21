Металурги не згодні з Миловановим, переваг через коронавірус не буде

Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" зазначає, що українські металурги не отримають переваг у зв'язку з епідемією коронавірусу 2019-nCoV у Китаї, швидше за все це створить додатковий тиск на ціни і збільшить ризики для українських металургів.

Про це Українським Новинам повідомив президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков.

З його слів, інфраструктурні обмеження в Китаї призведуть як до зменшення попиту на металопродукцію, так і скорочення виробництва сталі.

Але при цьому падіння попиту на сталь буде перевищувати зменшення пропозиції, у споживачів насамперед, постраждають автомобільна галузь і будівництво.

Все це призведе до зниження цін на металопродукцію.

"Очікується, що китайська металургія справить на 5-6% сталевої продукції менше, в період дії обмежень. Водночас металоспоживаючі галузі скоротять свою діяльність ще помітніше, і це призведе до зменшення попиту на сталь. Як результат, буде спостерігатися падіння попиту на металопродукцію не тільки в Китаї, але і на глобальному ринку сталі, тому очікувати якогось позитиву не доводиться. Епідемія глобально вплине на всю світову економіку - наприклад, згідно з прогнозом GoldmanSachs та інших експертів, світовий ВВП може втратити від 1 до 2%. Світове економічне зростання сповільниться, отже, попит на сировину, в тому числі й на сталь, скоротиться, і можна очікувати падіння цін на металопродукцію", - зазначив Каленков.

Він також нагадав, що, внаслідок масштабної епідемії в Китаї пташиного грипу в 2002-2003 роках виробництво, в середньому, знизилося на 0,8%, а китайська автомобільна промисловість, один із найбільших споживачів сталі, знизила обсяги виробництва більш ніж на 5%.

Зі слів Каленкова, епідемія коронавірусу в Китаї може призвести також до перебоїв у поставках коксівного вугілля для місцевих виробників і до зниження попиту і цін на залізорудну продукцію.

"Що стосується сировинних матеріалів, у Китаї 90% коксівного вугілля видобувається на місці, і на китайських вугільних шахтах також спостерігаються обмеження щодо руху робочої сили, що може призвести до перебоїв у поставках цієї сировини на коксохімічні підприємства. Водночас, 80% залізорудної сировини Китай імпортує, тому якихось значних змін у забезпеченні ЗРС не передбачається. Однак, з огляду на ймовірність зниження виробництва сталі в Китаї, принаймні, в першому півріччі 2020 р. не виключено можливість певного скорочення попиту на ЗРС до 5%, що, своєю чергою, вплине на ціни, рівень яких може істотно знизитися", - сказав Каленков.

Він нагадав, що за останній квартал ціни на ЗРС вже знизилися приблизно більш ніж 10%.

Зі слів Каленкова, в зв'язку з тим, що 85% продукції українських металургів і 50% продукції гірників експортується, ситуація, що склалася, негативно відіб'ється і на вітчизняному ГМК.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році порівняно з 2018 роком металургійні підприємства України скоротили виробництво сталі на 1,4% до 20,8 млн тонн.

Раніше Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що він бачить перспективи для вітчизняних металургів у зв'язку з падінням металургійного виробництва в Китаї через коронавірус 2019-nCoV.

Водночас, Державне підприємство "Укрпромзовнішекспертиза" вважає епідемію коронавірусу основною причиною зниження активності на світовому ринку сталі.