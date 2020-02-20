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20 лютого 2020, четвер, 22:31 5
Суспільство 2020-02-20T22:32:45+02:00
Українські Новини
Міноборони встановило виплату військовим для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного окладу

Міноборони встановило виплату військовим для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного окладу

Валерия Драгомирова
Міністерство оборони, Матеріальна допомога, Військовослужбовці
Міноборони. Фото: navkolo.me
Міноборони. Фото: navkolo.me

Міністерство оборони встановило виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного окладу.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони, передають Українські Новини.

18 лютого був підписаний наказ №45 "Про бюджетну політику Міністерства оборони України на 2020 рік".

У той же час з урахуванням існуючих розмірів окладів за військове звання триває робота щодо вдосконалення процедури виплати матеріальної допомоги.

Була створена робоча група під керівництвом першого заступника міністра оборони, яка напрацьовує концептуальні зміни в системі грошового забезпечення військовослужбовців, де розмір грошового забезпечення та матеріальної допомоги військовослужбовця визначається в залежності від окладу за військове звання.

Спеціально створена експертна група повинна буде визначати випадки, що вимагають обов'язкової виплати допомоги з чіткими критеріями при прийнятті відповідних рішень для керівників та командирів військових частин.

Згідно з повідомленням, подібна ситуація з виплатами існує не один рік, адже забезпечення виплатами всім військовослужбовцям у повному обсязі вимагає значного фінансового ресурсу.

Причиною видання наказу був результат аналізу реального стану виплати такої допомоги в 2019 році, згідно з яким виплату не отримали більше третини військових через чітко не сформульовані критеріїв виплати.

Наголошується, що це сприяло корупційним проявам і викликало соціальну напруженість у Збройних силах.

Раніше Українські Новини писали, що Пенсійний фонд занижує виплати військовим спеціально.

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