Топ-чиновник поліції Івано-Франківщини купує дорогі авто і будує замки в Буковелі, - ЗМІ

Члени сім'ї поліцейського чиновника з Івано-Франківської області Михайла Банка можуть дозволити собі купівлю дорогих автомобілів і будівництво на "Буковелі", а його дружина приймає багатотисячні подарунки.

Про це йдеться в матеріалі "Апострофа" - "Банковий" стан: чим збагатився на посаді глава Департаменту захисту економіки Франківщини".

У статті нагадується, що ще минулої осені глава Кабміну пообіцяв ліквідувати в Нацполіції Департамент захисту економіки, як корупційний, однак на рівні областей він досі діє. Саме цей підрозділ в Івано-Франківській області очолює Михайло Банк.

"Заробітна плата Михайла Банка за 2018 рік становила 205 000 гривень... Проте, достатньо її для отримання тих активів, якими, як виявилося, володіє сім'я Банка? Напевно, ні, якщо враховувати, що це, фактично, єдиний офіційний дохід від заробітку в його родині. Але зате сім'я Банку отримує цінні подарунки - кілька разів по 80 тис. гривень від Олени Тетянич для Михайла Банка і його дружини. Загальний розмір грошових подарунків практично дорівнює його заробітної плати на посаді за 10 місяців. Крім того, дружина Банка в 2018 році отримала ще один цінний подарунок - автомобіль Mitsubishi Pajero Wagon - 2017 випуску, оціночна вартість якого (зазначена в декларації) дорівнює 450 тис. грн. Хоча реальна ринкова вартість такого авто, звичайно ж, значно вища", - йдеться в статті.

Крім того, зазначається, що батько Михайла Банка, Василь Банк згідно інформації YouControl і даними Геокадастра, придбав дорогий автомобіль і три земельних ділянки загальною площею 0,35 га в селі Паляниця Івано-Франківської області.

"Як відомо, на території Паляниці розташований найбільший в Україні гірськолижний курорт "Буковель", а загальна ринкова вартість такого шматка землі стартує від $150 тис", - йдеться в матеріалі.