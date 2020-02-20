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20 лютого 2020, четвер, 20:14 9
Суспільство 2020-02-20T20:19:17+02:00
Українські Новини
Поліція відкрила справу проти редакції Bihus.Info за розслідування журналістів проти заступника голови Нацполі

Поліція відкрила справу проти редакції Bihus.Info за розслідування журналістів проти заступника голови Нацполіції Коваля

Елизавета Кесельман
Нацполіція, Допит журналістів, Відкриття уголовної справи, bihus.info
Євген Коваль.Фото:bihus.info
Євген Коваль.Фото:bihus.info

Національна поліція відкрила кримінальну справу проти редакції Bihus.Info через їх розслідування проти заступника голови Нацполіції Євгена Коваля. Про це йдеться на сайті редакції Bihus.Info.

Наголошується, що справу відкрили за статтями "втручання в діяльність працівника правоохоронного органу" і "порушення недоторканності приватного життя", після того, як 13 лютого журналістка Марія Землянська виконувала редакційне завдання, в той час як до неї підійшов перший заступник голови Нацполиции Євген Коваль і зажадав документи у водія.

При цьому, за його словами, Коваль сам не представився, а журналістка відразу розповіла ким є і надала відповідне посвідчення.

"Заступник нацпола так сильно злякався Маші (до якої сам і під'їхав, хто чіпав...), що ціле Головне Слідче Управління... збудилося і розслідує втручання в діяльність співробітника правоохоронних органів", - написав Бігус.

Він зазначив, що правоохоронці допитували Землянську 3 години, пізніше був допитаний і сам Бігус.

Главред написав, що Нацполіцію цікавило, де журналісти беруть теми для розслідувань, де зберігають матеріали, також поліція цікавилася джерелами редакції.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Служба безпеки України проводила обшуки в офісі телеканалу "1+1".

СБУ заявила, що обшуки стосуються конкретних осіб та можливого зберігання ними отриманих незаконно аудіофайлів.

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