Пристайко за введення миротворців ООН на кордон України з Росією для врегулювання миру на Донбасі

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко вважає, що наближення світу на Донбасі могла б посприяти введення миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй (ООН) на державний кордон України з Росією.

Про це він сказав, виступаючи на засіданні Генеральної асамблеї ООН при обговоренні ситуації на тимчасово окупованих територіях України, передають Українські Новини.

"Навряд чи можна сподіватися на мир, поки 400 км державного кордону між Україною і Росією залишаються відкритими для вступу російської зброї і військового персоналу. Міжнародне присутність вздовж кордону під мандатом ООН могло б стати відповіддю", - сказав він.

Міністр нагадав, що Україна хотіла б провести місцеві вибори на окупованій території Донбасу восени, коли вони пройдуть в інших регіонах, однак підкреслив, що без базової безпеки і політичних передумов у місцевих жителів не буде можливості брати участь у демократичному голосуванні.

Він підкреслив, що українська влада готова до діалогу з мешканцями окупованих територій із залученням думки вимушених переселенців з Донбасу, але не з самопроголошеними лідерами, оскільки вони є "маріонетками".

Засідання Генасамблеї ООН було призначено у зв'язку з шостою річницею вторгнення Росії в Україну.

"20 лютого 2014 року увійде до книги історії як день, коли постійний член Ради безпеки ООН приніс війну, смерть і знищення в повсякденне життя українців. У підручниках історії цей день буде днем, коли було завдано особливий удар всій системі міжнародного права. На жаль, події 20 лютого 2014 року стали очікуваним результатом того, як міжнародне співтовариство, включаючи ООН, дозволило одному зі своїх членів захопити територію іншого члена, повністю ігноруючи основи міжнародного права і безпеки. Відсутність адекватної реакції у відповідь на це призвело до того, що ці порушення безпрецедентні в глобальному плані і сьогодні ніхто не почуває себе в безпеці, захищеним статутом ООН", - сказав Пристайко.

Міністр нагадав, що з 2014 року Генасамблея ООН прийняла 7 резолюцій із засудженням агресії Росії проти України і закликав посилити тиск на РФ.

він Також закликав міжнародне співтовариство не забувати про конфлікт до його повного вирішення.

Як повідомляли Українські Новини, Пристайко закликає міжнародне співтовариство внести свій внесок у збір ООН 158 млн доларів, необхідних для гуманітарної допомоги Донбасу в 2020 році.