Кабмін дозволив Кличку призначити своїм заступником корупціонера Густєлєва, – ЗМІ

Кабінет Міністрів України дозволив голові Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталію Кличку призначити своїм заступником викритого в корупції керівника комунальної корпорації "Київавтодор" Олександра Густєлєва.

Про це йдеться на веб-сайті телевізійного каналу NewsOne.

"Шановний Віталію Володимировичу! Кабінет Міністрів України розглянув і погодив вашу пропозицію щодо призначення Густєлєва Олександра Олександровича заступником голови Київської міської державної адміністрації", - вказано в офіційному документі за підписом прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Нагадаємо, що Олександр Густєлєв раніше неодноразово ставав фігурантом корупційних скандалів разом зі своїм колишнім заступником, а нині - головою Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентином Осиповим. Кияни вважають, що саме Густєлєв в першу чергу винен у жахливому стані київських доріг та мостів. Вже після призначення Осипова кияни на кількох акціях біля будівлі КМДА та Офісу Президента висловили свій протест проти розгулу корупції в столичній адміністрації.

Після відсутності реакції на їх вимоги з боку Кличка, активісти вимагали від Президента України Володимира Зеленського звільнити його з посади голови КМДА.

Крім того, на офіційному веб-сайті Президента України була зареєстрована електронна петиція з аналогічними вимогами. У свою чергу відомі блогери та експерти-політологи підтримали вимоги киян, зазначивши, що якщо нова влада буде призначати й погоджувати на посади корупціонерів, які перебувають під слідством, то скоро народ "вкаже на двері" і цій владі.

Раніше ЗМІ також повідомляли про близьку дружбу Олександра Густєлєва та Віталія Кличка. "Вони разом відпочивають, разом катаються на мотоциклах, разом ходять в лазню. Крім того, Густєлєв - один з головних "гаманців" Кличка. Саме тому столичний мер постійно відмазує голову "Київавтодору" від звинувачень в корупції та кримінального переслідування. Навіть після скандалу з Шулявським мостом, на якому Олександр Густєлєв зі скандальним ексглавою "Укрбуду" Максимом Микитасем вкрали мільйони", - писали ЗМІ.

За їхньою інформацією, є ще одна, менш відома причина того, що скандальний глава "Київавтодору" досі не притягнутий до відповідальності - у нього роман з заступником міністра інфраструктури Владислава Криклія - Наталією Форсюк.