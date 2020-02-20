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20 лютого 2020, четвер, 18:09 10
Силові структури 2020-02-20T18:10:24+02:00
Українські Новини
За "справами Майдану" засудили 44 людини, - Рябошапка

За "справами Майдану" засудили 44 людини, - Рябошапка

Валерия Драгомирова
Руслан Рябошапка, Справи Майдану, засуджені, Євромайдан
Євромайдан
Євромайдан

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка під час зустрічі в Офісі Президента з родичами загиблих 20 лютого 2014 року заявив, що на даний момент у справах про злочини, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках, засудили 44 людини.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, передають Українські Новини.

Рябошапка зазначив, що слідство триває, і багато винних у злочинах Майдану вже відповідають за скоєне.

"Тільки у справах Майдану засуджено 44 особи. Це ті, про яких є остаточне рішення суду, яке набрало законної сили. Це ті, хто вже несе покарання... Це і "титушки", і правоохоронці", - зазначив він.

Крім того, він зазначив, що на сьогодні до відповідальності притягують 450 осіб.

Прокурор підкреслив, що всі речові докази у справі збережені та будуть використані під час судових процесів.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні.

Також Зеленський закликав українців до єднання у День Героїв Небесної сотні.

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