підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
  • Новини
  • Політика
  • Нардеп Ар'єв про закони про ринок землі та адвокатську монополію: всередині "Слуг" немає єдності голосувань
20 лютого 2020, четвер, 17:42 10
Політика 2020-02-20T17:46:51+02:00
Українські Новини
Нардеп Ар'єв про закони про ринок землі та адвокатську монополію: всередині "Слуг" немає єдності голосувань

Нардеп Ар'єв про закони про ринок землі та адвокатську монополію: всередині "Слуг" немає єдності голосувань

Елизавета Кесельман
Володимир Ар'єв, Голосування, Партія
Володимир Ар'єв. Фото: focus.ua
Володимир Ар'єв. Фото: focus.ua

Народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв вважає, що всередині монобільшості немає єдиної думки щодо голосування за законопроекти про ринок землі та скасування адвокатської монополії. Про це він сказав Українським Новинам.

"Важко сказати (чи вистачить голосів для ухвалення). Наша фракція голосує за законопроекти, якщо їх положення відповідають європейським нормам. Наскільки я знаю, до законопроекту про адвокатську діяльність є багато питань. Я вважаю, що ми повинні підходити до голосування виходячи з того, чи відповідають закони європейським нормам. Але, якщо говорити про ситуацію в цілому, то визначальне, звичайно ж, є монобільшінсть. Проте за останніх подій є питання, чи існує ще монобольшість, тому що всередині багато течій і єдності голосувань там немає", - сказав Ар'єв.

"Зараз, в принципі, щодо землі та інших питань говорити про голосування - це гадання на кавовій гущі",- підкреслив нардеп.

Як повідомляли Українські Новини,народний депутат від "Європейської солідарності" Софія Федіна заявила про те, що користі від прийняття законопроекту про ринок землі та про скасування адвокатської монополії не буде.

Більше новин про: Володимир Ар'єв Голосування Партія "Слуга народу" адвокатська монополія Законопроект про ринок землі

Частина персоналу медичного центру "Нові Санжари" звільнилася перед евакуацією українців з Китаю, - депутат
Одужали хворі на коронавірус українці на круїзному лайнері Diamond Princess
Новини
Евакуйовані громадяни приїдуть саме до "Нових Санжар", інших варіантів немає, - МВС 18:36
За "справами Майдану" засудили 44 людини, - Рябошапка 18:09
Китай вирішує питання розміщення трьох недопущених на евакуацію українців, температура яких нормалізувалася 18:03
Українку, яка з собачкою не змогла вилетіти з Ухани, може прийняти Росія, - ЗМІ 17:48
Зеленський закликав українців до єднання в День Героїв Небесної сотні 17:47
більше новин
Мітингувальники подарували директору НАБУ яйця з написом "Ситника - геть", – ЗМІ 13:15
Лікарня в Київській області готова прийняти евакуйованих з Уханя українців 11:01 Документ
Нардеп Гончаренко і віцепрем'єр Федоров посперечалися у мережі - у виграші фонд "Таблеточки" 13:13
Названа трійка найкращих голів ОДА: Скальський, Шмигаль, Прокопенко 09:37 Інфографіка
Слідчий ДФС Дніпропетровщини попався на хабарі в 11 тис. доларів 10:09
більше новин
Названа трійка найкращих голів ОДА: Скальський, Шмигаль, Прокопенко 09:37 Інфографіка
"Укртелеком" підняв тарифи: скільки буде коштувати телефонний зв'язок 10:12
У Тернополі в їдальні коледжу масово отруїлися учні 08:41
Експерти МВФ почали роботу в Україні 10:14
Евакуйованих з Китаю українців можуть відвезти в Київську або Тернопільську область 19:43
більше новин
В Харкові прикордонники в захисному спорядженні оформляли евакуйованих з Китаю
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok