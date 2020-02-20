Нардеп Ар'єв про закони про ринок землі та адвокатську монополію: всередині "Слуг" немає єдності голосувань

Народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв вважає, що всередині монобільшості немає єдиної думки щодо голосування за законопроекти про ринок землі та скасування адвокатської монополії. Про це він сказав Українським Новинам.

"Важко сказати (чи вистачить голосів для ухвалення). Наша фракція голосує за законопроекти, якщо їх положення відповідають європейським нормам. Наскільки я знаю, до законопроекту про адвокатську діяльність є багато питань. Я вважаю, що ми повинні підходити до голосування виходячи з того, чи відповідають закони європейським нормам. Але, якщо говорити про ситуацію в цілому, то визначальне, звичайно ж, є монобільшінсть. Проте за останніх подій є питання, чи існує ще монобольшість, тому що всередині багато течій і єдності голосувань там немає", - сказав Ар'єв.

"Зараз, в принципі, щодо землі та інших питань говорити про голосування - це гадання на кавовій гущі",- підкреслив нардеп.

Як повідомляли Українські Новини,народний депутат від "Європейської солідарності" Софія Федіна заявила про те, що користі від прийняття законопроекту про ринок землі та про скасування адвокатської монополії не буде.