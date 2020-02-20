Протести проти евакуйованих з Уханя говорять про недовіру до влади та МОЗу, - Бойко

"Ситуація з евакуацією з Китаю - вирок всім горе-реформаторам системи охорони здоров'я." Про це співголова Опозиційної платформи - за життя Юрій Бойко заявив журналістам, коментуючи ситуацію з евакуацією українських громадян з Китаю у зв'язку з епідемією коронавірусу, інформує портал zagittya.com.ua.

Він зазначив, що протести у різних регіонах проти розміщення евакуйованих - це свідчення недовіри людей до сьогоднішньої влади, в тому числі і керівництва МОЗу.

"Чиновники не можуть гарантувати, що не відбудеться спалаху захворювання. У владі немає авторитетних фахівців, які можу пояснити людям на місцях, як їх захистять. Звичайно, ми повинні були подбати про наших громадян. Але хто в уряді прийняв рішення, що ми повинні евакуювати ще й іноземців, нести відповідальність за їхні життя і зробити Україну транзитною карантинною зоною? Люди прекрасно знають, на що перетворили вітчизняну медицину горе-реформатори своїми експериментами. Люди хвилюються і протестують", - сказав Юрій Бойко.

Співголова фракції Опозиційної платформи - За життя підкреслив, що головна проблема української охорони здоров'я - це хаос у галузі через мед реформу, що триває.

"Санітарно-епідеміологічну службу, яка мала у своєму розпорядженні засоби для локалізації та запобігання можливих епідемій, ліквідували. Потрібно шукати фахівців, відновлювати цю систему і припиняти бардак і хаос в медицині. Владі потрібно не людей засуджувати за те, що вони хвилюються за своє здоров'я і здоров'я своїх близьких, а навести порядок у медицині і скасувати бездарну реформу", - акцентував Юрій Бойко.

На думку політика, необхідно терміново міняти склад штабу по боротьбі з коронавірусом, включати туди фахівців, які можуть оперативно впровадити всі передові міжнародні напрацювання щодо профілактики і протидії епідемії, підготувати необхідні ресурси і персонал. Саме компетентні дії професійного штабу зупинять паніку, спровоковану владою.

"Ми вважаємо, що за таку підготовку і проведення евакуації чиновники повинні відповісти своїми посадами. Безвідповідальний уряд повинен бути відправлений у відставку", - резюмував співголова партії ОПЗЖ.