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20 лютого 2020, четвер, 12:44 8
Прес-центр 2020-02-20T13:30:20+02:00
Українські Новини
24.02.20 11:00 Круглий стіл: "Чи стане 2020-й роком кредитування економіки?"

24.02.20 11:00 Круглий стіл: "Чи стане 2020-й роком кредитування економіки?"

Алина Заика

24 лютого 2020 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Чи стане 2020-й роком кредитування економіки?"

На круглому столі обговоримо наступні питання:

  • Ситуація на ринку кредитування бізнесу: кого і на яких умовах готові кредитувати банки?
  • Альтернатива класичним кредитам. Які головні фактори, що гальмують кредитування бізнесу?
  • Як працюють чинні закони про захист прав кредиторів?
  • Судова практика врегулювання кредитних спорів: чи захищені права кредиторів?
  • Роль Нацбанку в поновленні кредитування: чи потрібно послабляти нормативи регулювання банків?
  • Вплив облікової ставки на вартість ресурсів: якою має бути облікова ставка для того, щоб банки могли видавати доступні кредити?
  • Чи стануть держпрограми підтримки бізнесу драйвером активізації кредитування?

До участі в дискусії запрошено:

  • Василь Фурман, член Ради Національного банку України;
  • Роман Шпек, голова наглядової ради Альфа-Банку;
  • Юлія Фролова, голова правління банку "Альянс";
  • Артур Загородников, заступник голови правління ПУМБ;
  • Олена Дмітрієва, перший заступник голови правління банку "Глобус";
  • Олександр Матюшенко, директор департаменту корпоративного бізнесу банку "Південний";
  • Богдан Шишковський, старший юрист KPMG Law Ukraine.

Модератором круглого столу виступить керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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