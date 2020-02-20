24.02.20 11:00 Круглий стіл: "Чи стане 2020-й роком кредитування економіки?"

24 лютого 2020 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Чи стане 2020-й роком кредитування економіки?" На круглому столі обговоримо наступні питання: Ситуація на ринку кредитування бізнесу: кого і на яких умовах готові кредитувати банки? Альтернатива класичним кредитам. Які головні фактори, що гальмують кредитування бізнесу? Як працюють чинні закони про захист прав кредиторів? Судова практика врегулювання кредитних спорів: чи захищені права кредиторів? Роль Нацбанку в поновленні кредитування: чи потрібно послабляти нормативи регулювання банків? Вплив облікової ставки на вартість ресурсів: якою має бути облікова ставка для того, щоб банки могли видавати доступні кредити? Чи стануть держпрограми підтримки бізнесу драйвером активізації кредитування? До участі в дискусії запрошено: Василь Фурман, член Ради Національного банку України; Роман Шпек, голова наглядової ради Альфа-Банку; Юлія Фролова, голова правління банку "Альянс"; Артур Загородников, заступник голови правління ПУМБ; Олена Дмітрієва, перший заступник голови правління банку "Глобус"; Олександр Матюшенко, директор департаменту корпоративного бізнесу банку "Південний"; Богдан Шишковський, старший юрист KPMG Law Ukraine. Модератором круглого столу виступить керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний. Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх