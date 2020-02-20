Завдяки екстрасенсам невинно засуджені люди вийшли з в'язниці, - міністр Бородянський

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський впевнений, що наповнення телевізійних ефірів програмами, що викликають суперечливі оцінки у глядачів можна виправдати популярністю такого телеконтенту в іншої частини аудиторії. Про це глава Мінкульту заявив в інтерв'ю одному з вітчизняних телеканалів з приводу того, що під час керівництва ним одного з медіахолдингів, там активно просувався такий телепродукт як "Битва екстрасенсів".

"Завдяки "Битві екстрасенсів" було розслідувано багато кримінальних справ, а невинно засуджені люди вийшли з тюрем", - заявив Бородянський.

При цьому як активний прихильник прийняття Закону "Про дезінформацію", міністр Бородянський не вважає подібні телепрограми як "Битва ексрасенсов" такими, що вводять в оману глядачів, назвавши їх "драматичним твором".

Як повідомляли Українські Новини, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський є активним прихильником прийняття закону про дезінформацію, через який, на думку голови Національної спілки журналістів України Сергія Томіленка, Кабмін може ввести заборону на заняття журналістикою.

У той же час, матеріал з вільної енциклопедії "Вікіпедія" інформує, що екстрасенсами прийнято називати людей, які імовірно володіють здібностями до екстрасенсорного сприйняття. А так звані екстрасенси вдаються до методів театрального виступу і іллюзіонізма.