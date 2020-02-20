Міністру культури варто нарешті припинити нав’язувати свій токсичний Закон "Про дезінформацію", - Томіленко

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко відреагував на заяву міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського, яку той зробив в програмі на одному з телеканалів. Свій допис голова НСЖУ залишив на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook. Зокрема, міністр Бородянський зазначив, "що у журналістів є додаткові привілеї над інфшими людьми". "Про які "привілеї" говорить пан Бородянський?? Поки шо в Україні у журналістів є базовий привілей - бути жертвами безкарності щодо перешкоджання журналістській діяльності. А реальні привілеї - це астрономічні зарплати у посадовців та системна топ-корупція у владі... Міністру культури варто нарешті припинити нав’язувати суспільству свій токсичний закон про боротьбу з дезінформацією.", - констатував у своєму дописі Томіленко.