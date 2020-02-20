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  • Міністру культури варто нарешті припинити нав’язувати свій токсичний Закон "Про дезінформацію", - Томіленко
20 лютого 2020, четвер, 09:55 10
ЗМІ 2020-02-20T09:55:02+02:00
Українські Новини
Міністру культури варто нарешті припинити нав’язувати свій токсичний Закон "Про дезінформацію", - Томіленко

Міністру культури варто нарешті припинити нав’язувати свій токсичний Закон "Про дезінформацію", - Томіленко

Ірина Дорофейчук
Володимир Бородянський, Сергій Томіленко, НСЖУ, закон про дезінформацію, Національна спілка журналістів України
Томіленко Сергій Фото: Facebook
Томіленко Сергій Фото: Facebook

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко відреагував на заяву міністра культури, молоді та спорту Володимира Бородянського, яку той зробив в програмі на одному з телеканалів. Свій допис голова НСЖУ залишив на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook.

Зокрема, міністр Бородянський зазначив, "що у журналістів є додаткові привілеї над інфшими людьми".

"Про які "привілеї" говорить пан Бородянський??

Поки шо в Україні у журналістів є базовий привілей - бути жертвами безкарності щодо перешкоджання журналістській діяльності.

А реальні привілеї - це астрономічні зарплати у посадовців та системна топ-корупція у владі...

Міністру культури варто нарешті припинити нав’язувати суспільству свій токсичний закон про боротьбу з дезінформацією.", - констатував у своєму дописі Томіленко.

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