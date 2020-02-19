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19 лютого 2020, середа, 21:46 7
Силові структури 2020-02-19T21:55:54+02:00
Українські Новини
Гендиректору підприємства повідомили про підозру у привласненні 29 млн гривень на ремонт дороги в Кривому Розі

Гендиректору підприємства повідомили про підозру у привласненні 29 млн гривень на ремонт дороги в Кривому Розі

Таня Войтюк
Нацполіція, Привласнення коштів, Кривий Ріг, Ремонт доріг
Поліція. нацполиция. Фото: informator.dp.ua
Поліція. нацполиция. Фото: informator.dp.ua

Співробітники Національної поліції повідомили генеральному директору підприємства з ремонту доріг про підозру у привласненні 29 млн гривень, призначених для капітального ремонту дороги в Кривому Розі (Дніпропетровська область).

Про це повідомила пресслужба управління Нацполіції в Дніпропетровській області, передають Українські Новини.

"19 лютого в рамках кримінального провадження слідчі Криворізького відділу поліції спільно зі співробітниками прокуратури, СБУ і полку поліції особливого призначення провели низку обшуків на території підприємства з ремонту доріг", - сказано в повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію та інші речові докази.

Також було проведено експертизу, висновки якої підтверджують, що роботи були виконані неякісно, асфальтобетонне покриття не відповідає нормам ДержСТу.

Розпочато розслідування за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Вирішується питання про обрання гендиректору запобіжного заходу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше поліція повідомила 2 співробітникам ЗАЕС про підозру у привласненні 1,3 млн гривень в Запорізькій області.

22 грудня 2018 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно, вилучене в ході обшуків на території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС, Енергодар, Запорізька область), а саме на 3 695 протигазів.

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