Кабміну Гончарука є про що відзвітувати: зменшення платіжок, дешеві кредити і довіра інвесторів, - Кутуєв

За результатами роботи за півроку уряду, очолюваного прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, є про що відзвітувати: головними результатами його роботи стало зниження платіжок, запуск програми дешевих кредитів для бізнесу і набуття довіри міжнародних інвесторів. Таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучив політичний експерт Павло Кутуєв.

"Попри шквал критики, що обрушився на новий уряд і молодого прем'єра після призначення, у команди Гончарука є перший звіт за півроку. Були помилки і скандали, але у кого їх немає? Але вони були більше медійними і не було жодного корупційного, що, для України - не звично. Це скоріше показник того, що для окремих груп впливу робота нинішнього уряду є значним подразником. У топ-3 досягнень уряду Гончарука за півроку перше місце - це, однозначно, зниження платіжок. Перерахунок був зроблений в 21 області та місті Києві", - пише експерт.

За його словами, завдяки рішенню Кабміну Гончарука для більшості українських споживачів сума в квитанції за грудень зменшилася майже на 30%. Він також наголосив, що це стосується тільки тих громадян, які в якості енергоносія використовують саме газ, а не вугілля. Для цієї категорії ціна в платіжці не змінилася.

"Окремі "експерти" продовжують наполягати, що такий результат - щасливий збіг обставин і аномально тепла зима. Але давайте чесно визнаємо. Теплі зими бували й раніше, а за 28 років незалежної України платіжку на газ вперше знизили, а не навпаки. І зробило це уряд типу "профанів", - вважає Кутуєв.

Ще одним істотним результатом роботи Кабміну Гончарука політолог назвав запуск програми дешевих кредитів "5-7-9%", яку ініціював президент України Володимир Зеленський. За його словами, за два тижні українські підприємці на розвиток свого бізнесу отримали 27,1 млн грн, при цьому на розгляді зараз перебуває ще 2500 заявок на отримання кредиту.

"Очевидним є і загальне поліпшення бізнес-клімату в Україні. Міжнародні партнери позитивно оцінили запуск великої приватизації і одночасну підтримку малого бізнесу. На тлі цього і інших рішень (в тому числі, про анбандлінг) уряд Гончарука швидко завоювало довіру іноземних інвесторів та ЄС в цілому", - зазначає експерт.

Політолог вважає, що інвестори також оцінили спільну роботу уряду, президента і парламенту. На його думку, це третій важливий результат, якого зміг добитися Кабінет міністрів за півроку.

"До того ж, на економічному форумі в Давосі представники провідних країн і "промислових гігантів" заявили про готовність працювати з Україною. Інвестори бачать злагоджену роботу Кабміну, президента і парламенту. Бачать незалежність молодого уряду від олігархів, боротьбу з корупцією і бажання навести порядок: як у випадку з "Укрзалізницею" і Deutsche Bank. Це дуже позитивний сигнал. Його багато хто недооцінює", - підкреслив політолог.

При цьому він зазначив, що прем'єру Гончаруку необхідно прийняти низку кадрових рішень, щоб посилити свою команду.

"Можливо, замінити кількох міністрів, щоб усунути "слабкі ланки" в роботі Кабміну. 6 місяців досить, щоб об'єктивно оцінити і зробити висновки щодо ефективності кожного члена команди", - підсумував Павло Кутуєв.