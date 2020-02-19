Влада не має приймати закони проти журналістів, – Міжнародна федерація журналістів

Лідери Міжнародної федерації журналістів (МФЖ), дипломати, правозахисники зібралися 16-17 лютого на Міжнародній конференції в Досі (Катар), щоб розглянути виклики соціальних мереж, їх вплив на свободу вираження поглядів та роботу журналістів.

Про це повідомила Національна спілка журналістів України (НСЖУ).

Конференція з питань викликів соціальних медіа та шляхів просування свобод та захисту активістів зібрала понад 300 учасників зі всього світу, включно з журналістами та лідерами їхніх профспілок, аналітичними центрами, правозахисникам, громадськими організаціями та міжнародними організаціями. Зокрема, до участі у цьому офіційному заході ООН було запрошено голову НСЖУ Сергія Томіленка, який використав цю можливість для привернення уваги до критичної ситуації із захистом прав журналістів та резонансного законопроекту "Про дезінформацію". Вже вдалося домовитися про візит лідерів МФЖ до України задля обговорення нагальних проблем української медіа-спільноти.

"Участь у конференції для мене – це гарна нагода у кулуарах обмінятися з лідерами журналістських спілок з усього світу інформацією про актуальні загрози свободі слова в світі та, зокрема, в Україні та залучити до реагування на українські реалії МФЖ", – прокоментував Томіленко.

На конференції виступили відомі правозахисники, захисники свободи преси, спеціальні доповідачі ООН, експерти з питань боротьби з тероризмом та міжнародного права, а також лідери МФЖ.

Організації-учасниці прийняли низку рекомендацій для держав, компаній соціальних мереж, правозахисників, журналістів, для громадянського суспільства в цілому, міжнародних та регіональних організацій, щодо обговорення регуляції онлайн-контенту.

Рекомендації вимагають, щоб будь-які обмеження контенту були законними, що означає, передбаченими чіткими, публічними та прозорими законами. Спеціальні повідомлення повинні надходити тим, чиї висловлення обмежують. Рекомендації також стверджують, що уряди завжди повинні вживати найменших обмежувальних заходів, а процедури повинні періодично переглядатися та адаптуватися у відкритому діалозі з усіма зацікавленими сторонами.

Через це, учасники під час обговорень наголошували на важливості прийняття моделей регулювання онлайн-контенту, коли арбітрами законних висловів стають лише незалежні судові органи, а не державні установи.

Рекомендації також закликають компанії соціальних мереж посилити свою реакцію на онлайн-атаки, залякування та погрози проти критичних голосів.

Два дні плідних дебатів

В дискусіях наголошували на необхідності притягнути онлайн-платформи до відповідальності за відстеження мови ненависті. Водночас, велика кількість спікерів та учасників закликала припинити криміналізацію наклепу і фейк ньюз як інструменту для обмеження свободи вираження поглядів.

Вказуючи на кількість активістів, які перебувають у в’язницях, учасники дискусій застерігали проти прийняття антитерористичних законів, які використовуються для ув’язнення активістів та журналістів по всьому світу. При цьому наголошується на важливості чіткого визначення поняття тероризму та на усвідомленні загроз, які такі закони створюють для свободи вираження поглядів.

Особливу увагу звернули на необхідність посилення законів про конфіденційність та заохочення журналістів забезпечити свою цифрову безпеку та використовувати шифрування і засоби захисту своїх повідомлень та джерел.

Учасники заявили, що компанії соціальних медіа повинні дослідити всі юридичні шляхи перед тим, як приймати надмірно жорсткі запити, зокрема запити на блокування. У випадку впровадження, вони, серед інших вимог, повинні розкривати всю релевантну та оприлюднювану інформацію та регулярно оновлювати інформацію про послуги, на які вплинули чи які відновили.

Генеральний секретар UNI Global (одного з глобальних об’єднань профспілок) Крісті Гоффман наголосила на ролі соціальних медіа в збудженні соціальних протестів і вказала на відключенні Інтернету як інструментові для стримування революцій.

Питання гендерно-мотивованого онлайн насильства та переслідування меншин постійно порушувалися протягом всієї конференції, яка закінчилася сильним закликом виступити на захист тих, хто є об’єктом для онлайн насилля. У прикінцевій рекомендації, МФЖ підкреслила важливість посилення виконання глобальних стандартів журналістики, включно з Глобальною хартією етики журналістів від МФЖ.

Генеральний секретар Федерації, Ентоні Беллангер, сказав у своїх завершальних коментарях: "Під час моєї зустрічі з доктором Аль Маррі (головою катарського Національного Комітету з прав людини), ми домовились у найближчі тижні створити комітет для забезпечення подальшого виконання цих рекомендацій, щоб усі ці питання могли бути реалізовані якнайшвидше. Я також із задоволенням відзначив посилання на Глобальну хартію етики МФЖ, яка стала важливим документом у ньюзрумах по всьому світу. Ми вже запланували зустріч, щоб продовжити свою роботу".