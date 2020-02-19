Зеленський ветував закон про запровадження єдиного рахунку для сплати податків

Президент Володимир Зеленський ветував закон про запровадження єдиного рахунку для сплати податків та єдиного соціального внеску (ЄСВ), а також про врегулювання торгової націнки на сигарети.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту №1049 на сайті Верховної Ради, передають Українські Новини.

Пропозиції Зеленського до закону поки не оприлюднено.

Вони можуть зводитися або до внесення поправок, необхідних для підписання, або до вимоги відхилити прийнятий закон повністю.

Згідно з регламентом, повернутий президентом закон для повторного розгляду після підготовки профільним комітетом розглядається парламентом позачергово в 30-денний термін.

У разі вступу закону в силу передбачалося, що виробники та імпортери тютюнових виробів зобов'язані реалізувати свою продукцію суб'єктам оптової торгівлі за цінами, що не перевищують 80% встановленої максимальної роздрібної ціни з урахуванням ПДВ і акцизного збору до 1 січня 2021 року.

Наголошується, що через єдиний рахунок можна було б сплатити податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, єдиний податок, а також рентну плату.



Як повідомляли Українські Новини, Рада дозволила підписати закон про запровадження єдиного рахунку для сплати податків та ЄСВ.

Раніше великі платники податків збільшили сплату єдиного соцвнеску до 5,2 млрд гривень.