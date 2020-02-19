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19 лютого 2020, середа, 16:05 17
Світ 2020-02-19T18:00:03+02:00
Українські Новини
Визначені країни, в яких діти мають найвищі шанси на розвиток

Визначені країни, в яких діти мають найвищі шанси на розвиток

Ярина Вацяк
ВООЗ, Норвегія, Південна Корея, Нідерланди, ЮНІСЕФ, розвиток дітей, Діти
Діти. Фото: pixabay
Діти. Фото: pixabay

У світі найкращі шанси для розвитку діти у Норвегії, Південної Кореї та Нідерландах, в той час, як в Україні нинішніх підлітків характеризують низький рівень активності, шкідливі харчові звички і нерідке стан пригніченості. 

Про це йдеться в доповіді "Майбутнє для дітей світу" Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Водночас, вкрай незадовільна ситуація для розвитку дітей залишається в найбідніших країнах, пише DW з посиланням на dpa.

Згідно з оцінками дослідників, через недоїдання в незаможних країнах близько 250 мільйонів дітей настільки відстали в своєму розвитку, що довіку так і не зможуть повністю розкрити свій потенціал. Найгірша ситуація для підростаючого покоління спостерігається у Центральноафриканській Республіці, Чаді та Сомалі, переконані автори доповіді.

Водночас автори доповіді вказують на те, що в багатих країнах також є фактори, котрі не сприяють розвитку дітей. Найголовнішою небезпекою тут вони називають високі показники викидів вуглекислого газу (СО2) в атмосферу.

Так само негативний вплив на дітей справляє повсюдна реклама шкідливих для здоров'я алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також продуктів харчування, що містять забагато цукру, чи фаст-фуду, наголошують автори доповіді. У цій сфері всі країни наражають на небезпеку здоров'я підростаючого покоління, йдеться в дослідженні.

В майбутньому урядам потрібно зосередити головну увагу на скороченні обсягів викидів парникових газів та на покращенні життєвих умов і можливостей для розвитку дітей. Це стосується й активнішого залучення самих дітей до рішень, котрі стосуються їхнього життя, йдеться в доповіді, передає інформагенція KNA.

Нагадаємо, ЮНІСЕФ назвав Пакистан найнебезпечнішою країною для новонароджених.

Тим часом, на Донбасі 200 тисяч школярів змушені вчитися на тлі бойових дій.

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