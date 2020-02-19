Начальника адміністрації Бердянського морпорту підозрюють у нанесенні 2,5 млн гривень збитків

Національний антикоррупциооное бюро повідомило начальнику державного підприємства "Бердянський морський торговельний порт" (Запорізька область) про підозру у нанесенні 2,5 млн гривень збитків підприємству.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ, передають Українські Новини.

"19 лютого 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили начальнику адміністрації Бердянського морського порту (входить до складу Адміністрації морських портів України) про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України), наслідком чого стало завдання 2,49 млн грн збитків ДП. Посадовця затримано", - сказано в ньому.

Також наголошується, що були затримані ще троє осіб, причетних до скоєння злочину.

На даний момент вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

Йдеться про заступника начальника підприємства, інженера, екс-керівника комерційної компанії.

Слідство встановило, що зазначені особи протягом 2018 - початку 2019 року організували схему, за якою державне підприємство перерахувало комерційної компанії кошти за фактично не поставлене обладнання.

В результаті, інтересам держави завдано збитків на 2,49 млн гривень, що підтверджено висновком судової економічної експертизи.

Зазначено, що розслідування цих фактів НАБУ і САП здійснюють з лютого 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, раніше портовики Одеси і Чорноморська висловили недовіру голові АМПУ Вецкагансу.

Це вже не перший виступ портовиків проти Вецкаганса. Так, на мітингу в Одесі 28 листопада портовики підписали звернення до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з проханням звільнити в. о. голови АМПУ.

Виходець з Латвії Райвіс Вецкаганс був призначений в. о. глави АМПУ в січні 2017 року. До цього він обіймав посади віце-президента АТ "Латвійське пароплавство", члена правління Rīgas Centrālais Termināls і голови правління Riga Container Terminal.