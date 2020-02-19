Бойко пропонує роздати людям землю з держвласності перед тим як розглядати відкриття ринку землі

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко запропонував розпаювати і роздати громадянам України землю з державної власності перед розглядом парламентом відкриття ринку землі.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Політик розповів про вимоги фермерів до законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення.

"Фермери, з якими ми спілкувалися, ставлять 2 принципових питання. Перше – має бути перехідний період між продажем землі фізичним особам і юридичним. У Європі це було від 3 до 7 років, так само має бути і в нас. Не можуть юридичні особи одразу купувати землю. Спочатку тільки 100-200 га в одні руки фізичній особі, а юридичні особи – тільки через 3-5 років.

Друге – не можна передавати право першочергово викупу сьогоднішнього орендаря комусь іншому. Що може статися у такому випадку? Уявіть собі, що великий агробарон має в оренді 300-400 тис. га землі. Вони знаходять 10-20-30 фізичних осіб і як орендарі передають їм право першочергово викупу. Дають їм гроші, і вони скуповують землю. А потім фактично самі собі здають в оренду. Через цей механізм великі агрохолдинги зможуть сконцентрувати по 200-300 тис. га землі, проти чого виступає вся країна", – підкреслив Юрій Бойко.

"Це дві принципові речі. Далі йдуть питання кадастру, як бути з сільськими вчителями, лікарями, з мільйонами людей, які не отримали свою ділянку, як бути із землею Міністерства оборони, конезаводів, Академії аграрних наук і т.ін. Таких питань безліч, і всі вони відображені у наших поправках", – зазначив співголова фракції ОПЗЖ.

У випадку, якщо законопроект про запуск ринку землі все ж буде прийнято у його нинішньому вигляді, опозиціонери звертатимуться до Конституційного Суду.

"Правляча більшість має схаменутися і розробити законопроект, який задовольнить всім вимогам людей. Не можна ламати країну через коліно. Коли 70% громадян проти продажу землі у такому вигляді, як цього хоче влада, то, напевно, щось тут не так. Треба чути людей. Сподіваюсь, що здоровий глузд візьме гору. Але якщо вони якимось дивом протягнуть цей закон, то ми будемо звертатися до Конституційного Суду", – підкреслив Юрій Бойко.

Принципова позиція опозиціонерів – спочатку землі з держвласності треба розпаювати і роздати тим людям, які ще не отримали свій земельний наділ, навести лад у Держгеокадастрі, законодавчо закріпити заборону на продаж землі іноземцям, розробити і затвердити програму розвитку сільського господарства, винести питання про відкриття ринку землі на референдум – і лише потім приймати рішення в парламенті.