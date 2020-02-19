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19 лютого 2020, середа, 21:00 16
Суспільство 2020-02-19T21:30:02+02:00
Українські Новини
Похолодання та значні опади: прогноз погоди на 20 лютого

Похолодання та значні опади: прогноз погоди на 20 лютого

Анна Рудык
погода в Україні, погода в Карпатах, погода в Києві, Прогноз погоди
Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

20 лютого в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 градуси, вдень +6...+8 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, вночі місцями невеликий дощ і мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +3...+8 градусів.

У Карпатах невеликий сніг, температура вночі та вдень 0...-5 градусів.

У Моршині вночі місцями невеликий дощ і мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +4...+6 градусів.

У Трускавці вночі місцями невеликий дощ і мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ, температура вночі 0...+2 градуси, вдень +4...+6 градусів.

У Сваляві вночі місцями невеликий дощ і мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ, температура вночі -1...+1 градус, удень +6...+8 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки в Житомирській області місцями невеликий дощ, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +2...+8 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки у Вінницькій області місцями невеликий дощ, вночі і вранці місцями туман, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +3...+9 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вночі і вранці місцями туман, на дорогах вночі місцями ожеледь, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +2...+8 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ і мокрий сніг, вдень без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +5...+11 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ і мокрий сніг, вдень без опадів, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +3...+8 градусів.

У Ялті вночі місцями невеликий дощ і мокрий сніг, вдень без опадів. Температура вночі 0...+2 градуси, вдень +7...+9 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, 19 лютого в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+3 градуси, вдень +6...+8 градусів.

Раніше українців попередили про високу сніголавинну небезпеку і пориви вітру.

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