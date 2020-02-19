"Згадаймо всіх загиблих". На сайті Ради виправили повідомлення про хвилину мовчання в пам'ять про жертви на Майдані

"Згадаймо всіх загиблих". На сайті Ради виправили повідомлення про хвилину мовчання в пам'ять про жертви на Ма

Після того як юрист Андрій Портнов розповів, як інформаційне управління Апарату Верховної Ради змінило слова заступника голови парламенту Руслана Стефанчука про хвилину мовчання в пам'ять про загиблих під час подій на Майдані, на веб-сайті Ради виправили текст повідомлення.

Про це Портнов повідомив на своєму Telegram-каналі.

"Вчора я опублікував замітку про сайт Верховної Ради, на якому недалекі огризки Парубія у секретаріаті Ради розмістили новину про хвилину мовчання за загиблими "Героями небесної сотні". Після нашого публічного привіту замітку змінили й тепер там новина про хвилину мовчання за всіма загиблими на Майдані, вже без "героїв", - написав Портнов.

І дійсно, текст повідомлення про пленарне засіданні парламенту 18 лютого, що було опубліковане вранці того ж дня, і те, що станом на 19 лютого оприлюднено на сайті Ради, відрізняються. В оновленій версії міститься пряма мова Руслана Стефанчука, який пропонує "згадати всіх загиблих на Майдані хвилиною мовчання".

Повідомлення Інформаційного управління Апарату Верховної Ради, опубліковане вранці 18 лютого:

Скріншот: rada.gov.ua

Відредаговане повідомлення Інформаційного управління Апарату Верховної Ради:

Скріншот: rada.gov.ua

Юрист Андрій Портнов зазначив, що вперше влада вшанувала пам'ять усіх, включаючи загиблих міліціонерів.

"Цей приклад наочно демонструє, що крок за кроком нам вдається впливати на цю проблему, що розділяє країну. День за днем героїзація учасників масових заворушень буде зменшуватися, ми будемо приділяти цьому увагу", - написав Портнов.

Скріншот: Telegram/PORTNOV

Нагадаємо, ЗМІ опублікували список прізвищ майже 1 000 силовиків, які постраждали на Майдані.