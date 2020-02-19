Заступник міністра фінансів Ходаковський подав у відставку

Заступник міністра фінансів Павло Ходаковський подав у відставку. Про це у своєму Telegram-каналі написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), передають Українські Новини.

"Павло Вікторович Ходаковський звільнився з посади заступника міністра фінансів за власним бажанням", - написав він.

Інших деталей Гончаренко не повідомив.

Кабінет Міністрів призначив заступником міністра фінансів Ходаковського 25 вересня 2019 року.

Народився Ходаковський 23 лютого 1977 року у Львові.

Вищу освіту здобув в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародне право", спеціалізація "Міжнародне публічне право" і в Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ України за спеціальністю "Зовнішня політика".

До співпраці з юрфірмою Arzinger Павло Ходаковський очолював управління міжнародно-правової діяльності секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, брав участь у розробці та реалізації спільних проектів в галузі прав людини з такими міжнародними організаціями, як ООН, ОБСЄ, Рада Європи.

Як повідомляли Українські Новини, 17 лютого 2020 стало відомо, що колишній депутат Верховної Ради Тетяна Острикова (фракція "Об'єднання "Самопоміч") претендує на посаду заступника міністра фінансів.