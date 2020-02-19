"ЛСЛ Одеса" заявляє про незаконне блокування діяльності терміналу компанії з боку Митниці

ТОВ "ЛСЛ Одеса" заявляє, що Митна служба незаконно заблокувала діяльність митного терміналу в c. Чорноморське (Одеської області).

Про це повідомила заступник директора компанії Вікторія Пікшрєнє в ході прес-конференції "Максим Нефьодов, митниця нова, а методи старі" в прес-центрі Українських Новин.

"Причиною анулювання ліцензії складу стало звернення СБУ до Митниці по перевірці нашого складу. За результатами перевірки, єдине, що вдалося виявити, – це нібито нестачу 3 тонн товару. Це складає близько 0,07% від обороту компанії і може бути статистичною похибкою", - сказала Пикшрене.

Разом з тим вона додала, що причиною блокування роботи терміналу, ймовірно, є те, що компанія обмежила вільний доступ працівників СБУ згідно з чинним законодавством шляхом введення карткової пропускної системи.

Як пояснила заступник директора ТОВ "ЛСЛ Одеса", Митниця виставила рахунок для сплати штрафу за виявлені порушення.

Компанія сплатила штраф, намагаючись якомога швидше відновити роботу митного терміналу.

Проте через майже два тижні робота так і не була відновлена.

"Співробітники компанії з різних областей країни, близько 200 чоловік, самі вирішили приїхати в Київ на зустріч з главою Митниці Нефедовим. Також зверталося керівництво компанії до Нефьодова, однак він так і не зміг з нами зустрітися... Робота Нефьодова нагадує страуса. Тільки він бачить проблему, одразу ховає голову в пісок", - зазначила Пикшрене.

За словами іншого заступника директора ТОВ "ЛСЛ Одеса" Ольги Пєхотіной, дані дії Митниці незаконні і блокують в порту роботу над розвантаженням 350 партій товару для клієнтів компанії.

"Є велика проблема з комунікацією на Митниці", - зазначила Пехотина.

Вона зазначила, що компанія підготувала ряд вимог до Нефьодова.

Як повідомляли Українські Новини, Державна митна служби не виконала план зі зборів у січні.