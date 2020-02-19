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19 лютого 2020, середа, 12:01 16
Кабмін 2020-02-19T12:08:06+02:00
Українські Новини
Кабмін пропонує Раді скасувати повинність з розквартирування військовослужбовців

Кабмін пропонує Раді скасувати повинність з розквартирування військовослужбовців

Елизавета Кесельман
Кабмін, Повинність, Житло для військовослужбовців
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів має намір запропонувати Верховній Раді скасувати військово-квартирну повинність для фізичних та юридичних осіб щодо розміщення у себе військовослужбовців, правоохоронних органів, евакуйованого населення та військових частин під час воєнного стану.

Про це у своєму Telegram-каналі написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), передають Українські Новини.

Згідно з порівняльною записці до законопроекту, це рішення приймається, щоб привести законодавство України у відповідність з Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколів до неї та практики Європейського суду з прав людини щодо забезпечення захисту гарантованих прав і свобод, у тому числі щодо приватного життя.

Як повідомляли "Українські Новини", у жовтні 2019 року Рада дозволила Збройним силам застосовувати бойову техніку і зброю в особливий період до введення військового стану і після його відміни.

Крім того, що держбюджет-2019 передбачав збільшення фінансування Міноборони на 18,5% до 102,5 млрд гривень порівняно з 2018 роком.

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