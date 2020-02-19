Італійський мільярдер придбав мережу "Люксоптика" у Ложкіна

Італійський бізнесмен Леонардо Дель Веккіо опосередковано придбав мережу магазинів "Люксоптика".

Про це свідчать дані єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, передають Українські Новини.

Згідно з даними реєстру, станом на 19 лютого бізнесмен володіє "Люксоптикою" за допомогою компанії "Інтернешнл Оптікал Хаус Холдинг" (Нідерланди).

Перший магазин "Люксоптики" відкрився в 1994 році у Харкові.

Станом на поточний момент мережа складається з 178 магазинів.

Раніше "Люксоптика" належала екскерівнику Адміністрації президента Борису Ложкіну і бізнесменові Олегу Калашникову.

Дель Веккіо є засновником компанії по виготовленню окулярів Luxottica (Мілан, Італія).

У 1999 році він придбав американський бренд окулярів Ray-Ban.

Власний капітал Дель Веккіо оцінюється у понад 20 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, до травня 2017 року Ложкін був позаштатним радником Президента Порошенко.

До серпня 2016 року бізнесмен обіймав посаду голови Адміністрації президента.