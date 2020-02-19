Суд визнав недійсним рішення НБУ про неузгодженість голови наглядової ради Ощадбанку Аджунера

Окружний адміністративний суд Києва визнав недійсним рішення Національного банку про неузгодженість голови наглядової ради Державного Ощадного банку Шевкі Аджунера. Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Суд вирішив, що НБУ вийшов за межі своїх повноважень не тільки в процедурі проведення погодження позивача на посаду, але і під час самої перевірки на відповідність кваліфікаційним вимогам, оцінюючи не кваліфікаційні вимоги, а виконання посадових обов'язків голови наглядової ради Ощадбанку.

У вересні минулого року за результатами оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам комітету з питань нагляду і регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем НБУ прийняв рішення відмовити у погодженні наступним особам: Шевки Аджунеру (голова наглядової ради, незалежний директор); Олексію Гринченку (заступник голови наглядової ради, незалежний директор); Олексія Рєзнікова (член наглядової ради, незалежний директор); Дмитру Власову (член наглядової ради, представник від Верховної Ради України); Даніелю Билаку (член наглядової ради, представник Кабінету Міністрів).

Ці рішення були прийняті за результатами співбесіди, проведеної кваліфікаційною комісією за участю правління Національного банку.

Керуючись своїм правом, Національний банк вимагав заміни зазначених членів наглядової ради.

При цьому Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк підтримали рішення Національного банку щодо непогодження 5 із 9 кандидатів у члени наглядової ради Державного Ощадного банку.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР відкрило делона главу "Укрзалізниці" Євгена Кравцова і голови наглядової ради "Укрзалізниці" Шевкі Аджунера у зв'язку зі зловживаннями під час відпочинку.

Крім того, прес-служба Державного Ощадного банку повідомила, що рішення Національного банку про дискваліфікацію одразу п'яти знову обраних членів наглядової ради Ощадбанку є безпрецедентним викликом реформу корпоративного управління держбанків.