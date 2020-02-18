Adidas представив футбольний м'яч фіналу Ліги Чемпіонів

Компанія Adidas презентувала новий офіційний м'яч, яким зіграють фінал Ліги чемпіонів 30 травня в Стамбулі (Туреччина).

Про це повідомляє сайт УЄФА. М'яч фіналу Ліги чемпіонів. Фото: uefa

На м'ячі зображено намальовану від руки карту Стамбула. М'яч виконаний в пурпурових тонах, на тлі яких намальовані білі зірки. За задумом авторів, червона гамма повинна означати багатство культурної спадщини Стамбула. Також пурпурний колір нагадує захід сонця над Босфором.

Технології, за допомогою яких виготовлений м'яч, використовуються у всіх м'ячах Adidas для Ліги чемпіонів. Як обіцяють творці знаряддя, текстура зовнішнього покриття м'яча забезпечує надійне зчеплення і контроль.

М'яч фіналу Ліги чемпіонів. Фото: uefa

Як повідомляли Українські Новини, УЄФА відсторонила англійський футбольний "Манчестер Сіті", від участі в Лізі чемпіонів на два наступних сезони за порушення правил фінансового фейр-плей.

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