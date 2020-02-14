УЕФА отстранила "Манчестер Сити" от Лиги чемпионов на 2 года

УЕФА отстранила английский футбольный "Манчестер Сити", за который играет украинец Александр Зинченко, от участия в Лиге чемпионов на два последующих сезона за нарушение правил финансового фейр-плей. Об этом сообщает УП со ссылкой на Guardian.

Также на клуб наложили штраф в размере 30 миллионов евро.



Причина таких санкций заключается в том, что Следственная палата УЕФА обвинила клуб в финансовых махинациях. В частности считается, что руководство ФК с 2012 года переписывало расходы клуба на аутсорсинг другим компаниям, скрывая данные от аудиторов УЕФА.



По данным расследования, в 2014 году "Манчестер Сити" нарушил правила финансового фэйр-плей на 188 млн евро.



Клуб в ответ на обвинения заявил, что обжалует решение Судебной палаты в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.



Как сообщали Українські Новини, в румынском Бухаресте состоялась жеребьевка финальной части футбольного чемпионата Европы 2020 года.

По итогам жеребьевки стали известны составы шести групп, а еще четыре участника добавятся к ним в марте после плей-офф Лиги наций.