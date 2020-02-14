подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.31 26.81
˟
  • Новости
  • Спорт
  • УЕФА отстранила "Манчестер Сити" от Лиги чемпионов на 2 года
14 февраля 2020, пятница, 23:15 100
Спорт 2020-02-14T23:15:02+02:00
Українські Новини
УЕФА отстранила "Манчестер Сити" от Лиги чемпионов на 2 года

УЕФА отстранила "Манчестер Сити" от Лиги чемпионов на 2 года

Валерия Драгомирова
УЕФА, Отстранение, Штраф, Манчестер сити
Футбол. Фото: pixabay
Футбол. Фото: pixabay

УЕФА отстранила английский футбольный "Манчестер Сити", за который играет украинец Александр Зинченко, от участия в Лиге чемпионов на два последующих сезона за нарушение правил финансового фейр-плей. Об этом сообщает УП со ссылкой на Guardian.

Также на клуб наложили штраф в размере 30 миллионов евро.


Причина таких санкций заключается в том, что Следственная палата УЕФА обвинила клуб в финансовых махинациях. В частности считается, что руководство ФК с 2012 года переписывало расходы клуба на аутсорсинг другим компаниям, скрывая данные от аудиторов УЕФА.

По данным расследования, в 2014 году "Манчестер Сити" нарушил правила финансового фэйр-плей на 188 млн евро.

Клуб в ответ на обвинения заявил, что обжалует решение Судебной палаты в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Как сообщали Українські Новини, в румынском Бухаресте состоялась жеребьевка финальной части футбольного чемпионата Европы 2020 года. 

По итогам жеребьевки стали известны составы шести групп, а еще четыре участника добавятся к ним в марте после плей-офф Лиги наций.

Больше новостей о: УЕФА Отстранение Штраф Манчестер сити

"Україна - це Європа". Одна из ведущих российских ...
Поддерживаю Супрун: соцсети возмущены решением суд...
Россия оштрафовала Twitter и Facebook на 4 млн руб...
В чемпионате Англии произошло "новогоднее чудо": "...
Янукович стал "молодым отцом": его сыну Григорию около двух лет, - СМИ
Офис Президента хочет подать в суд на "Схемы" за сюжет о визите Зеленского в Оман
Новости
НАПК отрицает проверку декларации Зеленского 23:45
УЕФА отстранила "Манчестер Сити" от Лиги чемпионов на 2 года 23:15
В январе платежка увеличилась, но в феврале у людей платежка снова уменьшится, - Гончарук 22:51
В Киеве устроили стрельбу в спортзале: разыскивают помощника депутата 22:33
Молдаванин пытался доплыть до Молдовы на детском надувном бассейне 21:48
больше новостей
Пенсии в марте повысят не всем: кому не "светит" индексация выплат 05:30 Инфографика
Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как выйти на пенсию раньше 05:30 Инфографика
Пенсии в 2020 году: кому, за что и на сколько будут больше платить 05:20
Стрельба в Киеве на мосту метро.
В Киеве спецназ стрелял по колесам Range Rover, чтобы остановить вооруженного водителя 08:15
Донецкая область закрыла на карантин 192 школы из-за гриппа и ОРВИ 23:47
больше новостей
Пенсионный возраст и страховой стаж повысили: как выйти на пенсию раньше 05:30 Инфографика
Константин Жеваго. Фото Hubs
В Украине арестовали все активы и имущество миллиардера Жеваго 11:24
Пенсии в марте повысят не всем: кому не "светит" индексация выплат 05:30 Инфографика
Нацкорпус заявил о готовности обвинить Зеленского в государственной измене 15:00
Визит Зеленского в Оман. Скриншот программы
Ложь от начала до конца: Ермак отреагировал на расследование "Схем" 08:48
больше новостей
Усик похвалил Гончарука за боксерскую стойку
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok