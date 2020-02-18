До берегів Ірландії прибився "корабель-привид"

До берегів графства Корк на півдні Ірландії шторм "Денніс" прибив суховантаж "Альта", який більше року дрейфував в Атлантичному океані.

Про це повідомляє "Українська служба ВВС" з посиланням на Службу берегової охорони Ірландії, яка опублікувала фотографії корабля в соціальних мережах.

"Судно-привид" помітили мешканці рибальського села Баллікоттон. Найімовірніше, кинуте судно почало свій дрейф в 2018 році від Бермудських островів.

Як повідомляє джерело, суховантаж побудували в 1976 році. До недавнього часу він ходив під прапором Танзанії. У вересні 2018 судно здійснювало рейс з Греції на острів Гаїті. Посеред Атлантики на "Альті" раптово відключилася електрика, судно 20 днів дрейфувало в 2100 км на південний схід від Бермудських островів.

Моряків, у яких до того часу закінчилася вода і провізія, врятувала берегова охорона. Так корабель залишився сам по собі. Він кілька разів потрапляв у поле зору берегової охорони, але на борту ніхто не відповідав.

Місцева влада вирішує, що робити з судном, але побоюються, що утилізація великого корабля може бути дуже дорогою. Досі невідомо, хто був власником "Альти" і вантажу, який був на борту в той момент, коли суховантаж покинула команда.

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