СБУ не знайшла в Україні жодного зі списку запитуваних Туреччиною на екстрадицію громадян "кейсу" Гюлена

Служба безпеки України не знайшла в країні жодного зі списку громадян на запит Туреччини про екстрадицію в рамках діяльності "шкіл", пов'язаних з опозиційним турецьким проповідником Фетхуллахом Ґюленом, якого Туреччина обвинувачує в причетності до тероризму і спробі перевороту у 2016 році.

Про це Українським Новинам повідомив голова СБУ Іван Баканов.

"Ми не знайшли нікого з того списку, який турецька сторона передала нам і кого хотіла б екстрадувати", - сказав Баканов.

Він зазначив, що після цього СБУ звернулася до турецької сторони, щоб уточнити інформацію щодо цих громадян, зокрема за якими документами і під якими ще прізвищами ці громадяни можуть проживати в Україні.

Поки відповіді від турецької сторони не надходило.

Баканов не став уточнювати, скільки СБУ вдалося знайти в Україні "шкіл" Ґюлена після відповідного доручення президента Володимира Зеленського.

Як повідомляли Українськi Новини, Зеленський доручив СБУ перевірити діяльність "шкіл" турецького проповідника Ґюлена в Україні на предмет тероризму.

Ґюлен - 78-річний турецький богослов і проповідник, живе в США, де йому надано притулок.

Раніше Ґюлен був союзником Президента Туреччини Ердогана і допоміг релігійній консервативній Партії справедливості і розвитку (AKP) турецького президента прийти до влади.