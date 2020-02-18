СБУ не нашла в Украине ни одного из списка запрашиваемых Турцией на экстрадицию граждан по "кейсу" Гюлена

Служба безопасности Украины не нашла в стране ни одного из списка граждан, экстрадицию которых запросила Турция в рамках деятельности "школ", связанных с оппозиционным турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Турция обвиняет в причастности к терроризму и попытке переворота в 2016 году.

Об этом Українським Новинам сообщил глава СБУ Иван Баканов.

"Мы не нашли никого из того списка, который турецкая сторона передала нам и кого хотела бы экстрадировать", - сказал Баканов.

Он отметил, что после этого СБУ обратилась к турецкой стороне уточнить информацию относительно этих граждан, в частности по каким документам и под какими еще фамилиями эти граждане могут проживать в Украине.

Пока ответа от турецкой стороны не поступало.

Баканов не стал уточнять, сколько СБУ удалось найти в Украине "школ" Гюлена после соответствующего поручения президента Владимира Зеленского.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский поручил СБУ проверить деятельность "школ" турецкого проповедника Гюлена в Украине на предмет терроризма..

Гюлен – 78-летний турецкий богослов и проповедник, живет в США, где ему предоставлено убежище.

Ранее Гюлен был союзником Президента Турции Эрдогана и помог религиозной консервативной Партии справедливости и развития (AKP) турецкого президента прийти к власти.