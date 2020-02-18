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18 лютого 2020, вівторок, 17:26 8
Судова влада 2020-02-18T17:31:48+02:00
Українські Новини
Скасування адвокатської монополії загострить проблему захисту прав громадян, - експерт Ходаківська

Скасування адвокатської монополії загострить проблему захисту прав громадян, - експерт Ходаківська

Жора Шокин
адвокатська монополія, Верховна Рада, Законопроект, Зміни до Конституції України, експерт, Ольга Ходаківська
Адвокатура. Фото: Міжнародний культурний портал Експеримент
Адвокатура. Фото: Міжнародний культурний портал Експеримент

Доктор економічних наук Ольга Ходаківська вбачає зв'язок між законопроектами про ринок землі та скасування адвокатської монополії і вважає, що в разі їх прийняття права громадян будуть ущемлені.

Про це вона сказала Українським Новинам.

"На превеликий жаль, громадяни України, враховуючи їх фінансові можливості, не можуть стати повноцінними покупцями землі. А умови для цього не створені. Звичайно ж, це є порушенням прав громадян України. При цьому, лобіюються інтереси великого іноземного капіталу. Виходить так, що для іноземних інвесторів ми готові створювати умови, а інтересами і потребами українського товаровиробника, української громадянина можемо пожертвувати", - зазначила експерт.

Вона додала, що законопроект про ринок землі містить ряд проблемних і ризикових норм, які зачіпають права громадян.

"Якщо будуть виникати якісь спірні моменти, які вирішуються в судовому порядку, а адвокат не може відстоювати та захищати інтереси громадянина України, то це ще більше загострить проблему", - сказала вона.

Ходаковська підкреслила, що в даному контексті влада сама себе перехитрила, граючи в порушення законів і влаштовуючи "базарні торги".

Як повідомляли Українські Новини, народний депутат Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") не упевнений, що Верховна Рада прийме законопроект про скасування адвокатської монополії в судах.

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