Скасування адвокатської монополії загострить проблему захисту прав громадян, - експерт Ходаківська

Доктор економічних наук Ольга Ходаківська вбачає зв'язок між законопроектами про ринок землі та скасування адвокатської монополії і вважає, що в разі їх прийняття права громадян будуть ущемлені.

Про це вона сказала Українським Новинам.

"На превеликий жаль, громадяни України, враховуючи їх фінансові можливості, не можуть стати повноцінними покупцями землі. А умови для цього не створені. Звичайно ж, це є порушенням прав громадян України. При цьому, лобіюються інтереси великого іноземного капіталу. Виходить так, що для іноземних інвесторів ми готові створювати умови, а інтересами і потребами українського товаровиробника, української громадянина можемо пожертвувати", - зазначила експерт.

Вона додала, що законопроект про ринок землі містить ряд проблемних і ризикових норм, які зачіпають права громадян.

"Якщо будуть виникати якісь спірні моменти, які вирішуються в судовому порядку, а адвокат не може відстоювати та захищати інтереси громадянина України, то це ще більше загострить проблему", - сказала вона.

Ходаковська підкреслила, що в даному контексті влада сама себе перехитрила, граючи в порушення законів і влаштовуючи "базарні торги".

Як повідомляли Українські Новини, народний депутат Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність") не упевнений, що Верховна Рада прийме законопроект про скасування адвокатської монополії в судах.